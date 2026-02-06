國民黨台中市長初選民調時程曝光惹議 黨中央：不會公布日期

針對2026年台中市長選舉，國民黨將由黨中央辦理內參全民調決定人選，並於三月最後一周進行民調，但立法院副院長江啟臣質疑，黨中央發布的訊息與協議事項有違。對此，國民黨組發會表示，未來二位有意參選同志挑定三家民調機構，並與機構協調三天執行作業檔期，依照協議事項規定執行，日期不會對外公布。

立法院副院長江啟臣。（圖／翻攝江啟臣臉書）

對於有意參選同志對協議事項所提出之疑慮，國民黨組發會說明，二位有意參選同志所簽署的協議事項隻字未改，完全相同；組發會是就未來民意調查作業的時程對外界做一說明，協議事項中所提的三月底，亦即三月的最後一周，並沒有公布民調機構和民調日期，合乎協議事項內容。

廣告 廣告

國民黨立委楊瓊瓔。（圖／翻攝楊瓊瓔臉書）

國民黨組發會指出，未來等二位有意參選同志挑定三家民調機構，並和上述機構協調三天執行作業的檔期，依照協議事項規定執行日期並不會對外公布。如果有意參選同志還有疑慮，組發會也願意隨時說明。

延伸閱讀

國民黨訪陸歸國 蕭旭岑喊更多交流：有助降低兩岸緊張情勢

國民黨中央辦尾牙！鄭麗文台上嗨喊：打臉賴清德就是爽

和平方式解決爭端 蕭旭岑：主流民意不希望兩岸衝突