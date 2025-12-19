國民黨台中市長初選開打？江啟臣合體盧秀燕看板搶先曝光

節目中心／綜合報導

立法院副院長江啟臣14日正式表態將「全力爭取黨內提名」，參選2026台中市長選舉，將和國民黨籍立委楊瓊瓔進行黨內初選。他在臉書上表示，市民的期待、台中的未來，他責無旁貸！歲末年終將屆，在此感謝大家一路以來對他的鼓勵、支持和愛護。他將陸續掛起賀年看板，以「駿馬啟新程，躍進旗鑑城」，祝福所有市民新的一年有新的開始，同時這也是他對台中未來的願景。

台中市區多處重要路口已掛上江啟臣與盧秀燕的合體看板（圖／江啟臣辦公室提供提供）

近期有民眾發現，台中市區多處重要路口，已掛上江啟臣與盧秀燕的合體看板，畫面中兩人頭靠著頭、握拳加油。據了解，要掛上合體看板須獲得盧秀燕同意，且看板中盧秀燕、江啟臣兩人相互加油的意象，讓人不免聯想盧秀燕是否表態力挺江啟臣。

台中市區多處重要路口已掛上江啟臣與盧秀燕的合體看板（圖／江啟臣辦公室提供提供）

