國民黨台中市長參選人協調破局楊瓊瓔被傳「以拖待變」 楊曝江啟臣曾說盼5月決定

國民黨下屆台中市長提名人選由立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔競爭，且經黨內首次協調但未取得共識。雙方都肯定希望盡快確定人選。江啟臣表達希望1月底前就決定人選的說法，被解讀為希望「以拖待變」的楊瓊瓔則表示，江曾表達因4月出訪、副院長職務考量，希望黨內提名時間在5月之後，她得知後才配合節奏安排，因此從5月改到1月底的說法令她感到錯愕。

楊瓊瓔今（18）上午在大肚區公有市場掃街受訪表示，第二次協調時間尊重黨中央安排，快當然重要，但更重要的是談清楚制度與方式談，協調才會有意義。對於二次協調時間問題，楊瓊瓔說，她一直都很配合，也願尊重黨中央的整體安排，只要黨中央認為時程成熟，隨時都可以配合出席，並沒有預設立場。

由於江啟臣對外也透露，因人選仍未確定，已使基層很焦慮；楊瓊瓔表示，她非常理解，也完全感受到基層的期待與時間壓力，大家都希望早一點確定人選，這一點她跟江副院長沒有不同。

楊瓊瓔強調，如果為了快而倉促定案，卻留下不公平或制度不清楚的疑慮，後續的整合成本只會更高，反而更不利於選舉。

國民黨中央16日請江啟臣、楊瓊瓔在中央黨部協調。江啟臣會後對於協調無共識表達「失望、遺憾」，首度協調僅交換意見，但仍盼能在一月底前就確定人選。據了解，昨天協調時間長達2個多小時，江透露會中表達地方基層對人選未定都感到焦慮，不管是哪種方式，他都尊重黨中央安排。

由於人選遲無法確定問題，被認為是較晚表態參選，目前支持度較落後的楊瓊瓔採取「以拖待變」策略，楊瓊瓔對此則駁斥「謠言」，表示是因江啟臣4月出訪行程、副院長職務變數等考量，曾在去年12月7日黨慶餐敘時向選務人士表達，希望黨提名時間在5月之後，她在得知後才配合節奏思考後續初選安排，因此從5月改到1月底，令她非常錯愕，但她會尊重黨主席鄭麗文曾公開宣布的、3月底前完成提名的規劃。

對於傳出有黨內內參民調顯示，近期才表態參選的楊瓊瓔支持度落後於江啟臣的消息，楊瓊瓔也表示，國民黨秘書長李乾龍與組發會主委李哲華已向協調與會者清楚說明，黨內並未進行任何與台中市長相關的內參民調。外界流傳並討論的相關民調，來源、方法與結果真實性皆有待進一步釐清，籲民眾不要因不明資訊產生誤解。



