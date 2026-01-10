國民黨台中市長參選人未決 盧秀燕盼1月定案

（中央社記者郝雪卿台中10日電）中國國民黨台中市長參選人還未出爐，台中市長盧秀燕今天表示，距11月28日投票僅剩約10個月，時間已很緊迫，她希望黨內1月底前能有決定。

民主進步黨已確定由立法委員何欣純參選，國民黨方面立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔表態爭取黨內提名。

盧秀燕上午在台中清水區出席玉京天公祖總廟龍鳳呈祥龍柱完成大典後，接受媒體聯訪表示，2月要過春節，如果過年前決定，參選人就有更多時間向市民請託，也安定支持者，不要為人選焦慮。

她說，江啟臣與楊瓊瓔非常優秀，具有實力，從黨內民意調查看，兩人都勝券在握，但須維持領先狀況，希望人選早日定案。

此外，台中市政府1月起補助買家用廚餘機，每台補助新台幣5000元，限量1萬台，盧秀燕談及是否加碼表示，目前已額滿，但少數人卡位或不實申報，甚至可能沒買，現階段先查核已申請案件，如果申報不實或詐財會取消補助並追回，不排除嚴重時移送法辦，之後再決定是否增加補助。（編輯：李明宗）1150110