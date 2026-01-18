國民黨台中市長拖越久對楊瓊瓔越有利？江啟臣這樣說

立法院副院長江啟臣(中)今天到太平市場送春聯，有攤商熱情送上鳳梨花，預祝「好運旺旺來」。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕國民黨爭取台中市長提名的江啟臣，今天一大早到太平區太平市場向攤商、民眾拜票並發放春聯，有攤商熱情送上鳳梨花，預祝「好運旺旺來」，針對國民黨台中市長提名協調破局，外界認為拖越久對楊瓊瓔越有利，江啟臣今天表示，基層對於黨提名人選懸而未決都感到焦慮，希望能趕快定於一尊，不要讓地方無所適從，也不要讓對手有見縫插針的機會。

江啟臣今天一早8點多就先到太平區太和宮媽祖廟參拜，接著到太平市場向攤商、買菜民眾和吃早餐的民眾拜票，並送上「駿馬啟新程，躍進旗艦城」的春聯，不少民眾跟他握手、拍照，還有攤商送上鳳梨花，預祝「好運旺旺來」。

對於他和楊瓊瓔的協調破局，外界認為拖越久似乎對楊瓊瓔越有利？江啟臣表示，基層支持者都希望不管是市長人選，還是議員和里長的人選能趕快底定，強調針對提名，黨雖然有整體考量和策略布局，但市長人選懸而未決，地方支持者都感到焦慮、緊張，希望能趕快底定、定於一尊，所以包括盧市長都希望黨中央能在1月底前就決定市長提名人選，這是地方期待的聲音。

江啟臣強調，無論如何國民黨都要提出最能夠勝選的人選，至於提名時間，黨中央應該有規劃和安排都給予尊重，不過地方的聲音就是希望趕快定於一尊，不要讓地方無所適從，也不要讓對手有機會見縫插針，這對日後的團結、整合不利。

