國民黨台中市長提名仍無共識 江啟臣盼月底前確定 楊瓊瓔：待二次協調

國民黨今天進行台中市長提名協調會，有意參選人包含立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔，但會中仍未取得結果。江啟臣表示，比較遺憾今天還是沒有共識，目前地方基層對此感到焦慮，建議黨中央在1月底前確定人選；國民黨立委楊瓊瓔說，在初選機制上仍未達成共識，希望黨中央協助確保程序正義，也期盼進行第二次協調。

面對11月底的台中市長選戰，國民黨中央今天下午邀請有意參選的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔等人進行協調。

歷經約2個小時會議，江啟臣會後受訪表示，比較遺憾的是，今天還是沒有共識，比較失望一點，恐怕要再請黨中央多加努力。江啟臣提到，他在會中充分表達，目前人選還未底定，地方基層感到焦慮、不安，希望黨中央趕快決定；台中市長盧秀燕日前受訪也說，希望黨中央能在1月底確定人選，他對此表達贊同及支持。

媒體詢問，希望黨中央採徵召還是初選，江啟臣回應，要用何種公平、公正的方式決定人選，過去黨中央在這方面很有經驗，充分尊重黨中央安排。

楊瓊瓔則在會後接受媒體電話訪問表示，會中已充分交換意見，但在初選機制上仍未達成共識，她始終堅持「公平、公開、透明」，這是對台中市民與黨員的基本尊重。

楊瓊瓔說，為避免影響黨的團結，她願意再進一步溝通，尋求最大共識，也希望黨中央協助確保程序正義，讓國民黨以團結姿態迎接挑戰，期盼中央進行第二次協調，靜待通知。