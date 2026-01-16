國民黨台中市長提名協調無共識，基層盼春節前決定。（圖：中市府檔案照片）

下屆台中市長選舉，民進黨由立委何欣純代表出征，國民黨部分，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔都有意參選，黨中央今天（16日）進行協調，未達共識。議會黨團書記長李中表示，八年前，江啟臣與盧秀燕的初選提名，也是到二月才舉辦，現在應該還不急，溝通一次不成，還可協調第二次，基層希望最慢農曆年前提名。

國民黨中央今天邀請江啟臣、楊瓊瓔在中央黨部協調，會後江啟臣受訪表示，僅交換意見，並未達成共識，希望月底前確定人選，用何種方式，都尊重黨中央安排。楊瓊瓔則說，大家都有充分表達意見，但對初選機制沒有達成共識，她願意進一步溝通，靜待黨中央安排第二次協調。

黨中央首度協調未達共識，消息傳回台中，藍營小雞們擔憂，綠營都提名2個月了，藍營還在慢慢拖。想參選的新人們更焦慮，市長初選慢慢拖，議員磨合會拖更久。國民黨議會黨團書記長李中則表示，八年前，江啟臣和盧秀燕的初選提名，也是到二月才舉辦，現在應該還不急，溝通協調一次不成，還可以協調第二次。藍營台中基層都希望最晚春節年完成市長選舉提名，趕快決定，才能搭配地方議員提名作業。（寇世菁報導）