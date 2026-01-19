國民黨台中市長提名協調破局 鄭麗文：無理由勸退楊瓊瓔

國民黨主席鄭麗文今（19日）表示，參選台中市長是楊瓊瓔作為黨員的權利，黨中央沒有理由勸退。（資料畫面）

國民黨台中市長提名首度協調破局，立委楊瓊瓔與立院副院長江啟臣未能達成共識，黨內失和傳聞不脛而走。對此，國民黨主席鄭麗文今（19日）表示，若協調不成就回歸黨內初選，也強調選情瞬息萬變，且參選市長是楊瓊瓔作為黨員的權利，沒有人可以剝奪，「黨中央沒有理由一定要勸退她」。

國民黨台中市長提名卡關，鄭麗文今（19日）接受節目《中午來開匯》專訪時表示，楊瓊瓔不僅熱情、接地氣，且深耕地方多年，對國民黨十分忠誠，也曾任台中市副市長一職，從各方面來看，「都是一位稱職的台中市長候選人」。

廣告 廣告

談到另一位熱門人選，鄭麗文同樣給予高度肯定，表示江啟臣2018年跟盧秀燕一爭，非常有民主風度，又是現任立法院副院長，在台中的聲望之高，「大家都認為他是理所當然的市長人選」。

不過，鄭麗文話鋒一轉，直言選舉局勢多變，「參選市長是楊瓊瓔作為國民黨黨員的權利，沒有人可以剝奪」。針對協調進度，鄭麗文也說，黨內溝通與協調持續進行中，台中市所有大佬，無論是市長、議長都很關心，她也呼籲，外界不要著急、不要誤會，並沒有怕得罪誰而不處理，自己也與雙方關係良好。

鄭麗文指出，黨有黨的遊戲規則，如果楊瓊瓔評估後下定決心要選市長，「黨中央沒有理由一定要勸退她」，若最終內部協調未果，無法順利產生「定於一尊」的候選人，國民黨就會依據黨內規定進行初選。鄭麗文也補充，黨內毋須將初選當作洪水猛獸。

至於初選規則，鄭麗文說明，國民黨一向採「七三制」，也就是70%民調、30%黨員投票，比照2024年徐巧芯與費鴻泰角逐立委初選的模式，她也強調，除非所有參加初選的候選人同意變更規則，例如改為全民調，否則就只能回歸黨的原有制度。





更多《鏡新聞》報導

傳國共論壇月底北京重啟 蕭旭岑：還在磋商、報導資訊有落差

黃國昌攜出機密文件澄清喊抹黑 吳思瑤批：違法30秒就不違法？

稱會面習近平對藍營大利多 鄭麗文：想訪問我的國際媒體隊伍超長