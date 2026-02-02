國民黨台中市長提名協議內容曝 黃健豪：3月底前全民調決定

2026年台中市長選戰，國民黨提名作業陷入僵局，引發基層對時程延宕的焦慮。國民黨立委黃健豪透露，黨中央規劃在3月底前以全民調方式決定人選；國民黨立委廖偉翔則呼籲，應盡速確定候選人，國民黨沒有拖延的本錢。

國民黨立委黃健豪。（圖／中天新聞）

國民黨台中市長提名首輪協商未果，2月6日將進行第二次協商之際，立法院副院長江啟臣1日深夜於臉書發文表示「我同意黨中央提名協議」、「我已簽署同意黨中央的協議事項」。楊瓊瓔2日受訪時則說「我也一定會簽」，並尊重黨中央安排，但對協調內容與時間點不願多談，僅表示「靜待黨中央程序」。

對於這份神祕協議，黃健豪指出，黨中央規劃於「3月底前」決定人選。他坦言，相較於基層期待在1月底或市長盧秀燕屬意的2月19日前定案，「確實稍微晚了一點」。他強調，若拖到3月底，距離大選僅剩約7、8個月，不僅市長人選，連同議員、里長及周邊縣市的整體布局都會受到衝擊。黃健豪說，以「全民調」決定最強人選是目前各界能接受的底線，呼籲協議簽署後應馬上啟動流程，讓選戰節奏能完整上路。

國民黨立委廖偉翔。（圖／中天新聞）

廖偉翔表示，國民黨沒有拖延的本錢，我們希望候選人能盡速定調，尊重黨內協調機制，但更希望盡速確定候選人，因為在野黨沒有拖延的本錢，全黨應該盡速團結一致，提出市政願景。對比民進黨初選殺到刀刀見骨、醜態百出，相信國民黨會用更文明、團結的方式，選出最適合的候選人，提出最好的願景，爭取全民認同。

國民黨立委羅廷瑋。（圖／中天新聞）

羅廷瑋日前表示，台中市長初選現在非常膠著，基層反應相當焦慮。他坦言，自己逢人就被問國民黨的台中市長初選到底要怎麼進行下一步，顯見此事已成為黨內高度關注焦點。他強調，唯有盡速處理，才能讓基層議員穩定軍心，避免內耗影響選情布局，對國民黨在台中的發展至關重要。

