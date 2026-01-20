國民黨台中市長提名難產 民眾黨議員參選人讚江啟臣爆發力強 7

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

2026地方選舉，國民黨在台中市候選人仍未協調成功，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔「姐弟之爭」，除了影響藍白合作，也可能牽動選情。民眾黨台中市黨部主委陳清龍今（20）日表示，民眾黨基調就是藍白合作，呼籲國民黨應盡速在3月完成提名，才有助於在野整合。

針對藍營協調破局，陳清龍澄清，民眾黨的基調就是藍白合作，也希望國民黨要在3月底定調，才有助於藍白整合。他進一步表示，民眾黨預計年後、最慢3月底前底定所有議員參選名單，若屆時國民黨台中市人選能定調，各選區候選人若需要站台，兩黨也可互相協助。

廣告 廣告

「選舉講求節奏與氣勢。」民眾黨台中市北屯區市議員擬參選人吳皇昇則坦承，站在基層第一線的視角，確實感受到台中基層選情有些許「冷」意，這股冷意來自於支持者對於人選遲遲未定的焦慮。國民黨若在提名作業上持續膠著或過度拖延，不僅無法有效承接市長盧秀燕的高滿意度紅利，反而可能給予民進黨立委何欣純更多時間去整合與追趕，這對延續台中市的穩定執政而言，無疑是一大變數。

吳皇昇說，江啟臣與楊瓊瓔都是深耕台中多年、行政立法歷練完整的優秀政治前輩，兩位都是一時之選。不過，若單就目前的政治氛圍與各項公開的民調趨勢來理性分析，江啟臣在整體的爆發力與跨族群的擴展性上，已展現出較強的勢頭。民眾黨都期待國民黨能展現智慧，盡速透過公平機制讓強棒出線，以此安定民心。

吳皇昇補充，回歸到身為民眾黨員的立場，他始終認為政黨政治的核心應是為市民謀求最大福祉。因此，在這次台中市長選舉中，民眾黨會秉持「理性務實、在野整合」的原則，推動藍白合。

「我們的態度很明確：誰最能代表主流民意、誰的支持度最高，我們就支持誰。」吳皇昇強調，這不僅是為了選舉策略，更是為了集中力量，確保台中市能延續良善的治理。他期盼在野陣營能盡快整隊，讓選舉回歸市政願景的討論，這才是台中市民之福。

照片來源：民眾黨台中市黨部提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

當盧秀燕面前喊「我來發現金」 何欣純：嶄新市政治理讓市民享城市紅利

國防部公開1.25兆軍購細項 馬文君：商購未確定等於開空白支票

【文章轉載請註明出處】