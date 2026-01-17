國民黨台中市長選舉提名協調破局 鄭麗文：若真協調不成就進入初選

國民黨立委楊瓊瓔。李政龍攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

國民黨台中市長選舉提名協調，因資深立委楊瓊瓔杯葛，整合進度卡關。國民黨主席鄭麗文今受訪表示，每個選區都以協調優先，內部協調不成、無法產生單一候選人選區，就進入初選，像新竹縣長提名就確定將舉辦公開初選。

外界解讀，在台中市長選舉提名，相較已深耕許久的立法院副院長江啟臣，鄭麗文因私交之故對楊瓊瓔較友善。鄭今重申，國民黨一定是尊重制度的政黨，不管每個選區狀況如何，都會根據中央黨部公布的提名辦法一步步走。

鄭麗文說，其他各縣市長選舉選區都是如此。

至於涉藍白合4縣市，鄭麗文重申，等國民黨在相關縣市提名人選產生後，就會開始與民眾黨共組的藍白兩黨平台展開協調步驟，若協調不成，就透過兩黨能接受的公平公開機制共推人選，屆時可能進行公開全民調最後整合。

至於年底高雄市長選舉，鄭麗文表示，「當然有信心」，全台灣都看到，民進黨最終提名立委賴瑞隆參選，映證果然在高雄就是「德意志」充分展現，但相對於民進黨內部有各種聲音，藍軍、國民黨在高雄卻非常團結。

鄭麗文透露，中午遇到前立法院長王金平，就滿心掛念國民黨高雄市長參選人柯志恩選舉。

鄭麗文說，國民黨在高雄還要爭取無黨與中間選民支持，要結合地方產業力量、知識界、基層力量，相信高雄民氣可用，不斷覺醒，希望能產生翻轉力量，對柯志恩信心十足，不會讓高雄淪為一派一流的禁臠。

