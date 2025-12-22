國民黨台中市長選舉黨內競爭 楊瓊瓔：與江啟臣協調不成才初選

國民黨楊瓊瓔指出，會與立法院副院長江啟臣先協調、協調不成再進入初選，目前仍處於「姊弟登山」階段，彼此尊重、共同努力，目標一致，都是延續盧秀燕的施政基礎，讓台中持續向前。（圖／摘自楊瓊瓔臉書）

外界關注2026年台中市長選舉，已宣布爭取參選資格的國民黨立委楊瓊瓔接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》專訪時表示，近期多份民調顯示，她與同樣有意參選的國民黨立法院副院長江啟臣皆領先民進黨立委何欣純，最後由誰代表國民黨，都會遵循黨內提名機制，會先協調，若協調不成再初選。

楊瓊瓔指出，目前藍營兩名主要競爭者在民調上都領先民進黨的何欣純，這樣的結果其實是反應該地區在國民黨台中市長盧秀燕執政下，表現良好，對藍軍來說，台中市仍維持穩定基本盤。

對於黨內提名機制，楊瓊瓔指出，一切將依照黨中央規畫，先協調、協調不成再進入初選，目前仍處於「姊弟登山」階段，彼此尊重、共同努力，目標一致，都是延續盧秀燕的施政基礎，讓台中持續向前。

