國民黨台中市長選舉 鄭麗文：依提名辦法處理

國民黨台中市長選舉，江啟臣、楊瓊瓔都表態，主席鄭麗文說，依提名辦法處理。（圖：寇世菁攝）

國民黨主席鄭麗文今天（28日）到台中清水紫雲巖，和黨員座談，立法院副院長江啟臣陪市長盧秀燕，參加和平專案行程，由太太劉姿伶代表到場，司儀介紹時，還稱呼未來市長夫人，引人側目，出席座談會的立委楊瓊瓔，隨後發表聲明表示，許多民眾勸進，參加黨內台中市長初選，她已經準備好了。

台中市議長張清照、前台中市議長張清堂，陪同國民黨主席鄭麗文和台中黨員座談，對於下屆台中市長選舉，藍營人選外界看好立法院副院長江啟臣接棒，立委楊瓊瓔也有意參選，國民黨主席鄭麗文今天受訪時表示，一切照通過的提名辦法。媒體追問，黨內是否舉辦初選，鄭麗文則說，中常會剛通過縣市長選舉提名特別辦法，將以現任優先，沒現任的縣市，要看個別狀況。如果2人以上有高度意願，先進行協調，協調不成，就會啟動相關程序，她指出，特別辦法中已清楚說明，將透過協調，不然就初選，藍白合內容也照辦法走，以勝選為最高指導原則。

廣告 廣告

楊瓊瓔陪同鄭麗文出席黨員座談會後，發表聲明，並表示，許多民眾勸進她參加黨內台中市長初選，她也已經準備好了，希望能跟台中一起進步、一起努力，義無反顧，全力以赴，為台中贏得勝利。楊瓊瓔擔任2屆省議員、7屆立委，曾獲市長盧秀燕邀請，擔任台中副市長。

江啟臣服務處也透過文字稿表示，主席鄭麗文喊話台中一定要繼續執政，黨中央已制定相關辦法，相信黨中央會在顧及黨內和諧團結，以及符合台中市民期待下，決定最強最優的參選人，讓台中市能繼續發光發熱、讓市民更幸福。（寇世菁報導）