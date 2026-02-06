國民黨台中市長「姊弟之爭」有解？3月底前內參民調決勝負

2026台中市長選戰，民進黨派出立委何欣純，國民黨則陷入「姊弟之爭」。國民黨中央今天表示，有意參選的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔皆已簽署提名協議，提名協調小組會儘速邀集二位有意參選同志挑定三家民調機構和檔期，擬於3月底前的最後一周完成民意調查作業。

楊瓊瓔。（圖／中天新聞）

江啟臣與立委楊瓊瓔爭取國民黨提名參選台中市長，傳出將於3月進行民調，令基層感到焦慮。國民黨中央公布提名協議，兩人亦簽署提名協議事項。協議事項包括：

第一，台中市長候選人之提名以民意調查結果為提名依據，民意調查結果數據不公開宣布，只公布勝選同志。

江啟臣。（圖／中天新聞）

第二，有關本項民意調查執行相關事項包括：同意於民國115年3月底前就本黨核定之民意調查機構中選擇三家委任執行，民意調查機構由有意參選同志每位各指定一家及由兩位參選同志共同推薦一家；同意不對外公布執行民意調查時間、機構等相關事項；同意依據黨內現行提名機制，依「政黨對比」（佔百分之八十五）與「黨内互比」（佔百分之十五）之總和計算，以成績最高者為提名人選。

