國民黨台中市長「姐弟之爭」3月底辦民調 盧秀燕：太晚了

國民黨中央打算三月底辦理台中市長選舉民調，市長盧秀燕說，兵貴神速、三月底太晚。（圖：中市府提供）

國民黨台中市長選舉「姊弟之爭」，黨中央預計3月25日至31日進行民調。對此，台中市長盧秀燕今天（7日）受訪表示，選戰兵貴神速，宜早不宜遲，三月底民調太晚，既然兩人都同意全民調，不如早點挑個黃道吉日，把兩人民調辦一辦。

國民黨中央與立委楊瓊瓔陣營昨天先後釋出「擬於3月25日至31日進行民調」的消息，引發立法院副院長江啟臣強烈不滿，在臉書發表嚴正聲明，強調協議內容白紙黑字，希望黨中央要照協議內容，不要讓外界有做文章空間。楊瓊瓔則表示，始終尊重黨中央的提名機制，昨天是跟在黨中央之後發出新聞稿，台中一定要團結向前行，強調自己和江啟臣不會撕破臉，兩人常在跑場的時候碰到，彼此互動很好。

對於國民黨中央表示，根據楊瓊瓔、江啟臣雙方協議事項，未來將由中央提名協調小組邀集2名同志，挑3家民調機構與執行民調檔期，擬於3月25日至3月31日，完成民意調查作業。台中市長盧秀燕今天（7日）出席社會局活動受訪表示，選戰兵貴神速，宜早不宜遲，現在二月初，三月底民調太晚，既然兩人都同意全民調，也都準備好了，不如早點挑個黃道吉日，把兩人民調辦一辦。（寇世菁報導）