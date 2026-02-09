國民黨台中市長「3月才要民調」！媒體人爆料：和玉皇大帝有關

政治中心／徐詩詠報導

隨著2026年地方大選時間靠近，國民黨誰來接棒現任台中市長盧秀燕，仍未成定局。傳出黨中央將於3月安排黨內初選，將由現任立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔競爭。不過，黨內人士對於為何要拖到3月感到不解，對此媒體人陳敏鳳爆料此事全和「玉皇大帝」有關。











陳敏鳳稱會安排在3月，全因楊瓊瓔認為自己3月會翻身。（圖／民視新聞資料照）









陳敏鳳日前在政論《驚爆新聞線》，談到藍營中市人選，表示自己終於問到為何藍營要把時間拖到3月底，原來全是因為楊瓊瓔。她指出，楊瓊瓔曾去問自己非常信的一位玉皇大帝，「祂說她3月的時候，就會有轉機」。陳敏鳳不諱言，從1月底拖到2月就已經很多天了，現在又要拖到3月底，「結果原來是楊瓊瓔要翻身」。

不少黨內人士認為，黨中央是在配合楊瓊瓔的時程。（圖／民視新聞資料照）





對此，陳敏鳳更說，這擺明就是黨中央在配合楊瓊瓔，坦言藍營很多基層都因沒有「母雞」而感到焦慮。她質疑：「什麼玉皇大帝講3月，你就要弄到3月？」她認為，這正是黨中央跟地方對著做所產生的反效果。

江啟臣、楊瓊瓔誰出線得等到3月，不少基層認為沒有母雞相當焦慮。（圖／民視新聞資料照）《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

