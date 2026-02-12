國民黨台中市、新竹縣會由誰出戰？沈政男提1事預言：這2人的贏面大

2026縣市長選戰腳步逐漸逼近，國民黨新北市長人選在日前確定由李四川出戰，目前還有台中市長、新竹縣長的提名人選喬不定，引發藍營支持者焦慮。對此，精神科醫師沈政男在Youtube頻道分析指出，國民黨排定在3月底進行台中市長初選民調，其實時間不算太晚，目前看來是對立委江啟臣是有利，而新竹縣應該毫無懸念，在三角督的狀況下，立委徐欣瑩仍穩定領先。

針對國民黨台中市長、新竹縣長提名，沈政男指出，國民黨在台中市長初選，不少人認為3月底才完成初選民調會不會太晚？但以李四川為例，其實並不會太晚，因為李四川的任期到2月底，所以新北市也會拖到3月。

沈政男提到，再來是，有些藍營支持者認為民調的日期講出來會讓民進黨的人故意守電話講相反、灌票給對綠有利的候選人。但他認為，因為守電話的大部分是自己的支持者。而國民黨的支持者他守電話要回答誰，當然是贏面大的人。

目前藍營支持者好像都滿著急的、覺得國民黨黨中央在扯後腿？沈政男說其實不用緊張，選民是有智慧的，不會因為慢一點完成民調就突然變心。他指出比較慢提名的缺點反而是正式競選的時間比較短，不過他認為3月底到12月底其實時間還算夠。

至於新竹縣，沈政男表示，現在國民黨還是決定按照規定採計三成黨員投票、七成民調，主席鄭麗文也踩得很硬，雖然徐欣瑩一直抗議，但「其實不用抗議，該你的就是你的，煮熟的鴨子不會飛掉」。以2月4日《美麗島電子報》的民調分析，徐欣瑩在三腳督的狀況下支持度32.3%，領先民進黨鄭朝方的27.3%、和同黨陳見賢的16.5%，徐欣瑩穩定領先，這代表三七制不會有問題，要相信黨員的智慧，「黨員會知道誰比較有勝算」。

