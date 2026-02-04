國民黨台中等「4優勢選區」危險了？學者曝藍綠民調反轉關鍵：好棋下到爛

2026縣市長選舉各陣營人選陸續出爐，《美麗島電子報》日前公布最新國政民調，總統賴清德的施政滿意度回升，信任度同步上揚，出現「黃金交叉」；反觀國民黨、黨主席鄭麗文的不信任度卻有所提升。對此，文化大學廣告系教授鈕則勳在《POP大國民》節目中提出數點分析，這對藍軍來說是極大的警訊，大罷免的紅利已然歸零，2026年底選情堪慮事小，2028重返執政的期待，只怕又是竹籃打水一場空。

對於賴清德民調回升，鈕則勳歸納幾點原因，一是基本盤全數歸隊，一掃大罷免大失敗的負面陰霾，利空出盡；再者，台美關稅降至15%，即便台灣可能付出一定程度的代價、台積電喪失優勢等，但在野攻堅力道、強度不夠，加之股市穩定站上3萬點，綠營宣傳談判成功，自然有利於賴清德的民調。第三，綠營如今攻勢凌厲，有戰略規劃、甚至是組合拳，抗中抹紅外，還有憲法法庭、不副署的新招，又藉TPASS可能斷炊等迫使藍軍進行部分審查，藍軍並未有較有效的反制戰略，讓綠營一路主導。

至於國民黨反感度落後民進黨近10個百分點，鄭麗文信任度不到3成，他則指出，首先是藍營對關稅降至15%的反制操作力道不夠，台積電優勢流失訴求主軸的強度、深度、廣度皆不夠，多只能被動因應；再者，藍軍優勢選區徵召出現問題，如新北市、新竹縣、台中市、彰化縣等，多被認為只是以拖待變或一黨多制的提名操作，鈕則勳進一步說，例如新北若可徵召，那台中為何不可？且台中還有市長盧秀燕與鄭麗文的博弈，甚至更複雜，傳出初選可能落在3月，一手好棋已快打到爛，僵局突顯出黨內大咖與主席較無果敢的決斷力，解決與控制情勢不惡化的危機處理能力同樣會被質疑，當然影響信任及好感度。​

國民黨弱勢點在哪？ 鈕則勳：優勢選區應盡快決定人選 ​

第三，則是現階段看不出來藍軍能以戰略高度格局來破抗中牌的有效操作，為此，鈕則勳列出3個應優先補強的弱勢點，一是藍軍應由黨中央結合智庫聚焦關稅雖降，但對台灣利益及台積電優勢可能流失風險的系列座談會、記者會及空戰社群操作，強化反制宣傳；二在優勢選區中應盡快將提名人選「定於一尊」，重視支持者及議員參選小雞的焦慮；最後一點，藍軍可藉兩岸交流、國共論壇談出實際利多，來反轉不利結構，找到綠軍抗中抹紅牌的破口，聚焦於兩岸溝通上對民眾、產業實際利益，或許就能開始鋪陳交流的整體的戰略布局，有效反制綠營的政治操作​。

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年1月26至28日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1075人（住宅電話698人、行動電話377人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。



