國民黨台中黨部圍牆遭撞破

台中市二十三日發生自小客車追撞車禍，國民黨市黨部停車場大門圍牆遭撞破。 （記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍∕台中報導

國民黨台中市黨部後門停車場大門圍牆，二十三日遭一輛王姓女子駕駛的休旅車因遭後車追撞，疑似緊張誤踩油門，突然暴衝撞進市黨部停車場，圍牆遭撞倒石塊噴飛，砸傷一旁都發局都市修復工程科的員工，包括王女車上兩名乘客，現場一共三人受傷送醫。警方排除酒駕，案發情形釐清中。

消防局、市警一分局上午接獲報案大隆路發生車禍，立刻派員前往救援。相關人員抵達現場發現為國民黨市黨部，一輛由七十二歲王姓婦人駕駛紅色Mini Cooper由東興路沿大隆路往精明二街方向時，碰撞前方開銀色LEXUS且已減速的五十三歲王女。

王女遭追撞當下疑緊張誤踩油門，車內更有人驚呼「趕快煞車」，但整輛車仍暴衝撞進國民黨市黨部，波及停車場鐵門、圍牆，車內兩名乘客也受傷。由於圍牆緊鄰都發局都市修復工程科，一名都發局員工被磚頭砸傷、右腳踝擦傷、意識清楚送往林新醫院。警方對兩名王姓女駕駛酒測值均為零，已調閱監視器正釐清案發原因。

國民黨市黨部主委蘇柏興說明，新移民協會當時借用黨部舉辦活動，一名前來參加的民眾在停車場停車時誤將油門當煞車，致前車往前撞穿圍牆。因黨部與都發局僅一牆之隔，也波及都發局，相關損失將會向肇事者求償。

都發局都市修復工程科長李俊宏表示，這起事故有員工車輛遭碎石噴到，還有一名員工被碎石砸到腳部，擔心是否骨折，緊急送醫照Ｘ光只是擦挫傷，會向肇事者求償相關醫藥費用。