國民黨台中黨部圍牆遭撞！駕駛疑緊張誤踩油門 都發局員工受傷

國民黨台中市黨部停車場大門圍牆遭撞倒。（翻攝畫面）

國民黨台中市黨部停車場圍牆今（23日）中午遭1輛自小客車撞倒。據了解，肇事駕駛疑因被追撞，才導致一時緊張，誤踩油門，最後撞上圍牆。由於緊鄰台中市政府都市發展局都市修復工程科，1名都發局員工行經附近時遭受波及，腿部被圍牆碎石砸中受傷，送醫救治。

台中市政府消防局上午10時15分接獲車禍報案，趕抵現場後發現為國民黨台中市黨部。據了解，1輛自小客車駕駛疑被追撞，導致一時緊張，誤將油門當成煞車，不小心撞上國民黨台中市黨部停車場大門圍牆，磚頭散落一地。

廣告 廣告

由於圍牆緊鄰都發局都市修復工程科，1名都發局員工行經附近時遭受波及，被磚頭砸傷、右腳踝擦傷，送往林新醫院救治。而被追撞的自小客車2名乘客肢體擦傷，意識清楚送醫；追撞的2名自小客車駕駛輕傷未送醫，肇事原因待警方調查釐清。

黨工表示，當時在辦公室聽到連續幾聲巨響，以為發生恐怖攻擊，跑出去查看時，就看見車輛已「鑲」在圍牆裡，大門也四分五裂。他透露，圍牆旁原是1名女黨工的固定車位，因其一早就外出參加活動，才倖免於難。





更多《鏡新聞》報導

蔣萬安推無菸城市掀論戰 網提「超商前早禁菸」憂執行力不高

紫雲是祖父莊嚴叮嚀！ 黃智賢痛批黃國昌把堂號當中國通行證

邀賴清德赴立院國情報告1.25兆軍購案 藍白挾人數優勢通過