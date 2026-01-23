國民黨台中黨部圍牆遭汽車撞破 3人受傷送醫

社會中心／綜合報導〝台灣百合公義協會〞理事長徐紹展，竟然被起訴恐嚇取財未遂的罪嫌！去年，他和朋友一起去天成大飯店用餐，朋友在餐盤中發現蟑螂，事後，飯店控訴徐紹展恐嚇，要讓飯店「暫時歇業應該沒問題」、「我們現在只差60萬美金」等語，北檢（21日）偵結起訴。徐紹展跳出來喊冤，認為這是斷章取義、曲解他的意思。台灣百合公義協會理事長徐紹展表示，我們紅圈圈的那個就是蟑螂，我請經理過來看這是不是你們家的，經理確認是他們家的，所以我們沒有誣賴他們，我們也沒有去栽贓他們。亮出當時畫面，餐盤上竟然驚見一隻蟑螂，台灣百合公義協會理事長徐紹展和朋友，去年8月在台北市天成飯店用餐，看到蟑螂真的嚇壞了，經理也立刻出來道歉，但沒想到，如今徐紹展被檢方起訴、對天成飯店恐嚇取財。徐紹展涉恐嚇取財被起訴、本人喊冤（圖／民視新聞）台灣百合公義協會理事長徐紹展表示，第二天我去天成飯店的時候，總經理帶我到會議室去，結果會議室一看，來了七個人都是天成飯店的人，我只有一個人，我一個人怎麼恐嚇七個人，我神經病啊我，我說這樣子是不好的，你們如果今天是被外國觀光客看到的話，他如果把照片帶回國外去的話這還得了。還原事發經過，發現當天，餐廳經理道歉之後，免除兩人餐費，送禮補償，隔天徐紹展再次來和總經理協商後續事宜。飯店控訴，徐紹展提到「讓你們暫時歇業應該沒問題」、「我曾經有過最高紀錄拿了3000萬的封口費」、「我們現在只差60萬美金，但是我也沒有說一定要全部你們贊助…」等語，徐紹展出面澄清，天成飯店惡意扭曲。徐紹展涉恐嚇取財被起訴、本人喊冤（圖／民視新聞）台灣百合公義協會理事長徐紹展表示，因為他們有問我們說，我們協會在做什麼活動，我有告訴他們說我們協會在辦什麼活動，過去辦什麼活動，那我們現在準備要辦一個活動，我們這活動經費預計60萬(美元)，你要捐多少隨便你(是剛好聊到的概念?)就是剛好聊到的概念，我的意思是說，如果我要搞你們，我可以不要把你們搞倒，也可以把你們弄成歇業，可是我後面一段，我說我不會這樣做，這個事情既然你們道歉，我就不會這樣做。越講越無奈，認為明明都談好，如今卻突然爆出來，懷疑動機不單純，真相如何就等司法調查。原文出處：用餐「驚見蟑螂」！ 徐紹展涉恐嚇取財被起訴、本人喊冤 更多民視新聞報導忌妒心釀殺機！基隆殯葬所清潔員胸口遭刺穿 凶嫌抓到了買車沒駕照 網路愛情賣車要騙54歲男35萬元台灣環島電網最後一哩路 台電研議電網納入「蘇花安計畫」共構

民視影音 ・ 1 天前