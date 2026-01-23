國民黨台中黨部圍牆遭汽車撞破 3人受傷送醫
位於台中市西屯區的中國國民黨台中市黨部後門停車場，大門圍牆今天遭一輛自小客車撞倒，磚頭散落一地。由於緊鄰台中市都市發展局都市修復工程科，包括一名都發局員工等3人送醫。肇事原因待釐清。
台中市消防局上午10時15分接獲報案，大隆路發生車禍，立刻派員前往救援。
消防局說明，相關人員抵達現場發現為國民黨台中市黨部，一輛自小客車追撞一輛智能裝備自小客車，智能裝備自小客車撞破停車場大門圍牆，磚頭散落一地。
由於圍牆緊鄰都發局都市修復工程科，一名都發局員工被磚頭砸傷、右腳踝擦傷、意識清楚送往林新醫院。被撞的自小客車2名乘客肢體擦傷，意識清楚送醫，而2輛自小客車駕駛輕傷未送醫。
詳細肇事原因待警方進一步調查釐清。
