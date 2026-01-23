中部中心 ／ 中部綜合報導

國民黨台中市黨部，今天驚傳遭車輛衝撞，不僅黨部的鐵門被撞毀，圍牆也被撞破大洞，散落的磚牆，還砸傷一名都發局的員工。但根據了解，這起車禍並非蓄意衝撞，駕駛說，當時她開在路上，突然遭後車追撞，隨後整輛車一路失控，才會撞進國民黨部停車場，過程踩煞車都沒用。









國民黨台中黨部遭撞！ 鐵門撞毀圍牆破大洞 喊窮要索賠

休旅車一路猛撞 車頭出現嚴重毀損。（圖／民視新聞）





休旅車開在台中大隆路上遭後車推撞，可怕的事發生了，向左偏的休旅車一路衝進台中國民黨市黨部，先撞爛鐵門，接著再一路衝破圍牆，監視器劇烈晃動，這時車才停下來，從暴衝到車停止，過程不到10秒鐘。厚重的圍牆破了大洞，一旁是破碎的磚牆到處噴飛散落，休旅車車頭扭曲變形，圍牆被猛烈撞擊，垮下來的磚牆，砸傷一名都發局員工，送醫救治，暴衝車後座兩名乘客，也送醫觀察。

國民黨台中黨部遭撞！ 鐵門撞毀圍牆破大洞 喊窮要索賠

休旅車被撞後一路暴衝撞破鐵門後再撞厚重的圍牆 但也造成都發局一名員工遭到圍牆砸傷。（圖／民視新聞）





事情發生在上午10點多，休旅車挨撞後一路暴衝，發出驚天巨響，駕駛下車後製作完筆錄，仍驚魂未定，車禍現場滿目瘡痍，大門被撞到脫離位移，一路撞撞撞，但這起車禍並非蓄意，只是這大門要修裡，鐵棚架要修也要錢，國民黨台中黨部說，一定要求賠償。這起意外，釀成三人受傷，暴衝駕駛心有餘悸，單純的車禍因為地點特殊，一度引發討論，警方正在釐清車禍原因以及責任歸屬。





