國民黨台中黨部「門飛牆破」 女誤踩油門釀3傷

23日上午10點多，國民黨台中市黨部驚傳恐怖意外。（圖／東森新聞）





23日上午10點多，國民黨台中市黨部驚傳恐怖意外，一台要價3百多萬的油電休旅失控撞壞鐵門，往內直衝、再撞破水泥圍牆，磚塊噴飛砸到隔壁都發局的工程師，休旅車內2名乘客也受傷，共3人送醫，警方到場了解，原來是72歲的王姓婦人恍神追撞休旅，休旅車52歲的王小姐疑似太緊張，誤踩油門才會失控連環撞。

路上一台休旅車被後方紅色轎車追撞，轉彎暴衝，撞開鐵門後，一路開進國民黨台中市黨部，還繼續往裡面衝，監視器一陣搖晃，因為這台車撞破圍牆卡住了。

目擊民眾：「撞的聲音很大聲，太大了，因為連那個，上面那個屋頂都在搖晃我會嚇到，我也不敢出去，我就站在這裡看，很大聲的叫，結果裡面的人都跑出來看。」

這台超過3百萬的油電休旅，車頭嚴重毀損，破大洞，圍牆水泥磚塊噴得滿地都是，當下還剛好砸中一位都發局工程師，害他右腳受傷被緊急送醫。

記者vs.台中都發局人員：「腳受傷，（腳受傷喔，所以他剛好是在這邊然後被），沒有在車子旁邊，（然後被石塊打到），對，被波及到，（噴這麼遠應該很大力喔）。」

目擊民眾：「那個開車的人根本沒事，一下來就抱頭，然後就一直拍胸口而已，駕駛自己開車下來我以為只有一個，結果不是，看裡面還有兩個人。」

這恐怖的失控連環撞，受傷的不只是都發局的工程師，被撞的休旅豪車，車內兩位女乘客，頭跟腳也有傷。被撞油電休旅車主王小姐：「我本來是要往前面走的，後來她就追撞我，追撞我以後車子暴衝，我看裡面比較寬，車子煞不住車，煞不住車我就往這裡面，看到寬寬的就衝進來了。」

事情就發生在23日上午10點15分，台中市西區大隆路，72歲的王姓婦人開車疑似恍神分心，追撞休旅豪車，結果52歲的王姓女子被撞到，疑似太緊張，要踩煞車卻誤踩油門，導致車輛失控亂衝，撞壞鐵門撞破圍牆，釀成3人受傷，這下糟了，後續龐大的毀損賠償，可能是休旅豪車要負責，不過雙方的因果關係，還是得由警方再釐清。

