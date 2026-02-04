國民黨台中「姐弟之爭」提名陷僵局！ 鄭麗文自認：兩邊都罵表示我很公正

鄭麗文認為台中的提名進度算是順利，還說兩邊都在罵她代表她很公正。（鏡報李智為）

2026年台中市長選舉倒數，民進黨早已確定提名在地立委何欣純參選、挑戰讓藍天變綠地，反而是有執政優勢的國民黨至今仍無法協調確認人選。2名台中立委江啟臣、楊瓊瓔互不相讓，外界好奇黨中央如何處理這場「姐弟之爭」？國民黨主席鄭麗文說，現在兩邊的人都在罵她，表示她很公正了。

綠確定提何欣純 藍營還在姐弟相爭

61歲的楊瓊瓔去年率先表態爭取國民黨提名參選台中市長、接棒盧秀燕，隨後立法院副院長江啟臣也正式表態要爭取提名，然而國民黨中央卻遲遲沒有做出決定要如何產生人選，先前找來雙方協議，但都沒有結果，相對於民進黨已確定派出何欣純參選，藍營進度顯得慢了好幾拍，讓基層相當憂心。

江啟臣3日晚間拍片表示，近來感受到基層與支持者的焦慮，現在最需要的是方向而不是猜忌和內耗，楊瓊瓔是她敬重的前輩，他們之間不是零和競爭，而是同一條路上不同階段的同行者。他強調，台中需要對內能整隊、對外能溝通的市長，他願意承擔責任、接受制度檢驗，台中不該被焦慮綁架、國民黨不該被等待拖慢，希望大家一起努力團結，讓不確定結束。

江啟臣簽提名協議 楊瓊瓔相信黨中央有智慧

江啟臣表示自己已經簽下黨中央的提名協議，楊瓊瓔也表態會簽，今（4日）在掃街發春聯期間被問到目前黨中央的提名進度，楊瓊瓔表示，她相信黨中央一定有足夠的智慧和公平的制度，能在合適的節奏下讓不確定告一段落、讓團結成形，並重申回到黨的制度、尊重制度並接受檢驗。

球丟回黨中央 鄭麗文自認進度算快了

雙方都把球丟回黨中央，喊話希望加速提名進度，《聯合新聞網》報導，黨主席鄭麗文認為這樣的速度已經算很快、很順利，以前還有拖到7月才提名的。她表示，手心手背都是肉，盧秀燕和地方上也有幫忙協調，還反酸民進黨提名很快、賴清德總統每天坐立難安，因為很多聲音要挑戰他，國民黨是老神在在、信心十足。

鄭麗文認為目前的提名情況很正面，不用擔心，提名期間難免有很多情緒恩怨，黨中央則是要做到不偏不倚，更直言「兩邊的人都罵我」，代表她很公正。

