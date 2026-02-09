國民黨台中、竹縣初選紛紛擾擾 蕭旭岑：盡力協調、盡速提名

九合一大選將至，但國民黨新竹縣長、台中市長與宜蘭縣長人選仍未出爐，引發基層憂慮。對此，國民黨副主席蕭旭岑表示，在各縣市會盡心盡力協調，絕不會讓支持者失望，一定在最快時間之內展開提名。

鄭麗文。（圖／中天新聞）

針對九合一大選提名爭議，國民黨鄭麗文今天（9日）接受網路節目「歷史易起SHOW2.0」專訪時表示，希望要參選的同志，應該要熟悉黨內的遊戲規則，不要因不理解黨內的規則，而有不必要的反應、或者是情緒，導致自己的權益受到了影響。

蕭旭岑今天（9日）接受網路節目「中午來開匯」專訪，被問及國民黨台中市長、新竹縣長人選未定，且提名過程還發生爭議，他表示，國民黨在各縣市盡心盡力協調，絕不會讓支持者失望，一定在最快時間之內展開提名，但在此之前，也必須讓黨內初選制度做最大表述及協調，並呼籲支持者們再給國民黨一些時間。蕭旭岑認為，黨主席鄭麗文面對爭議當然可以乾綱獨斷，但若如此，恐會冒出更多不同聲音，所以目前先讓有意參選的人做最大表述，同時進行黨內協調機制。

蕭旭岑。（圖／中天新聞）

對於外界關注的「藍白合」，蕭旭岑則說，目前與民眾黨議定是在3月進行協調，此之前則是透過黨內初選出人選。至於民眾黨前主席柯文哲日前提到「藍白合」也可以變「藍白分」的說法，被外界解讀藍白可能走向分手，蕭旭岑表示，自己對藍白合有非常堅定的信心，對柯文哲也有信心，同時他也希望外界不要斷章取義，並指民進黨一定希望藍白內鬨，並見縫插針，才會有此解讀。

