國民黨台南市長將提名謝龍介 競爭者陳以信表態願支持

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

2026九合一選舉活動將在明年開始起開跑，國民黨預計在年底完成已有人選且無明顯競爭的縣市長參選人提名，國民黨立委謝龍介代表參選上次台南市長成績不差，本屆預計仍將獲得提名，由於前藍委陳以信10月底也宣布爭取提名，黨中央近期以內參民調協調後確定由謝龍介勝出，可望在月底前正式提名。

前國民黨立委陳以信。（圖／陳以信臉書）

陳以信今日開記者會發布聲明表示，第一、經過黨中央內參式民調結果確定，雖然他民調在這兩個月內有顯著成長，也爭取到不少中間選民的支持，但民調顯示目前謝龍介仍是本黨最強候選人，他願意接受民調結果。

廣告 廣告

第二、陳以信已獲黨主席鄭麗文接見，隨後他表態願意即日起停止爭取黨內提名的動作，誠心祝福謝龍介獲得提名，並會在未來一年選舉過程中，不計任何角色協助謝龍介贏得勝選。

陳以信表示，參選過程中他秉持君子之爭、不出惡言、正面選舉、提出願景，已證明確實做到。他所提出四十項明確的政見，每項都是對台南未來真正有幫助的政策方向，也願意提供謝龍介考慮採納。下個月他會成立台南市政監督智庫，繼續監督台南市政建設，他個人也會持續深耕基層、遍走地方，積極為國民黨把餅做大，極大化國民黨勝選的機會。

陳以信強調，最後感謝這段期間許多市民朋友的支持與期待，雖然這次未能代表國民黨參選，但要呼籲所有支持他的市民朋友，都能將支持，完全轉化給代表國民黨參選的謝龍介。只有讓台南政黨輪替，才能真正翻轉台南、改變台南。

更多FTNN新聞網報導

不滿被講赴中「接旨」翁曉玲嗆光明磊落「將再擋1.25兆特別預算」陳玉珍斥綠不關心台商

為此事翻臉鄭麗文？ 王金平50年感恩餐會未邀她還說：「柯志恩才代表國民黨」

前藍委認定未來朝野「一直戰到2028」但該過預算、法案也會過

