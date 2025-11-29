國民黨台南市黨部慶祝建黨131週年

▲黨慶現場氣氛熱絡。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】中國國民黨台南市黨部今(29)日上午於南區勞工育樂中心，舉辦建黨131年黨慶，表揚績優義務幹部與資深晉齡黨員代表。台南市黨部主委謝龍介感謝黨員不離不棄堅定守護國民黨、和國民黨站在一起，成為國民黨最堅強的後盾，為促進國家社會民主而努力，一起為台南拚出一片藍天。

主席鄭麗文特別南下出席，致詞表示，自己從小就是住在精忠三村，讀後甲國中，是正港台南人，對於台南也有很深的感情，期許和台南人一起翻轉現今的不公不義的民進黨，讓國民黨重新執政為台南市民謀福利。

廣告 廣告

主委謝龍介致詞回顧國民黨歷史，自1894年國父孫中山創立至今131周年，由一群年輕人展現革命熱血，創建亞洲第一個民主共和國，向來標榜是最支持民主的民進黨，如今成為反民主的指標，直到他們選贏，反轉民主成為假民主的政黨，卻行專制獨裁之實。

謝龍介說，我們台南最重要的水庫，就是我們的烏山頭水庫，你想想看，烏山頭的水是我們大家在喝的、在煮飯的，也是在灌溉我們台南農地的。結果，他們現在硬要把太陽能板蓋在水面上！水庫不是魚塭、不是養鴨場，它是我們的大水缸 最讓人擔心的就是水質，「這些光電板幾十年後會不會壞？會不會髒？誰相信啊？我們用久了都知道，外面東西髒了就要清，難道他們用雨水洗就好嗎？如果未來我當選市長我一定會做處理，恢復往日風光明媚的烏山頭水庫。

黨慶現場氣氛熱絡，主席鄭麗文. 市黨部主委謝龍介、市議員方一峰、林燕祝、曾培雅、許至椿、蔡宗豪、盧崑福、林美燕、王家貞、李中岑與中常委高思博、邱素蘭及多位中央委員、評議委員、黨籍里長、黨代表和近千名黨員同志一同出席，為國民黨一百三十一歲歡度生日！