國民黨吃人夠夠！修財劃法搶錢竟還酸台南窮 市府氣炸反擊了

台南市長黃偉哲近日因「國中小營養午餐免費」政策槓上台北市府，先是怒嗆後者「炫富」、藉由《財劃法》取得更多財源，再推灑幣政策，迫使其他財政不富裕的縣市也承擔跟進壓力。雖然南市最後也跟進，但黃認為這並非好的先例，且各地區可能將開啟福利競賽，財政弱勢的縣市無法承擔。豈料，國民黨竟反嗆，黃偉哲上任後，台南的「自籌財源佔比」大幅下降，才是造成財務自主惡化的主因；對此，南市府也憤怒回擊了。

對於外界引用「台南市自籌財源比例下降」數據，刻意操作成台南財政陷入困難的原因，台南市政府首先回應，市長黃偉哲任內謹守財政紀律、每分錢都花在刀口上；不僅福利增加、甚至還債205億。因此，南市府怒批藍營惡意帶風向、不僅斷章取義，更刻意忽略台南長期面對的結構性財政不公平。

台南市政府甚至也嗆，「台北把該給台南的稅都拿走了，然後再來嘲笑台南窮？把該給台南的還給台南，才是公平正義！」。

南市府另說明，根據財劃法的水平分配公式，統籌分配稅款以營利事業營業額為主要分配指標；然而，營業額計算竟是以公司登記所在地為準，因此，台南長期面對大公司設廠台南、繳稅卻繳給台北市、營業額也通通歸給台北市的荒謬情況。「污染留給南部，稅收卻歸北部？」，南市府質疑說，而這也造成藍白強硬通過的新版財劃法，讓台南市分得的統籌分配款為六都最低。

接著，台南市府說得更直白：「分配款高達1160億的台北，嘲笑分配稅款只有508億的台南很窮？」。

台南市府再次強調，黃偉哲任內7年來，已經在資源條件相對不利的情況下，守住財政紀律、降低負債高達205億。同時，還擴大老人健保補助、長照、育兒與教育等多項福利政策。「因為財劃法，台南被不公平對待，卻仍能謹守財政紀律，這是值得肯定的治理成果」，台南市府說。

更令人遺憾的是，台南市府也表示，藍白立委強勢通過的新版財劃法，資源分配又呈現「大者恆大」結果，使台南市獲得的統籌分配款依舊六都最低；原本就存在的落差，不但沒有縮小，反而進一步拉大。南市府堅稱，自籌能力是長期遭到制度壓抑，因此，台南更需要透過中央「計畫型補助」，以補足城市發展與公共建設所需。

也因此，當《財劃法》上路後，中央調整了各縣市財力分級，將台南市從第三級降至第五級；黃偉哲之前表示，因財劃法的不公平分配，台南收入確實減少，台南市財力降級不得不為之，實在情非得已。市府也強調，台南財政等級降級，根本原因並非財政不佳，而是中央能藉此給予台南更多的必要補助。

