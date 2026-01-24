國民黨名間鄉長初選結果出爐 全台首位陸配議員不敵蔡宗智

國民黨南投縣黨部今（24）日公布名間鄉長初選民調結果，由現任縣議員蔡宗智勝出，將代表藍營挑戰尋求連任的民進黨籍鄉長陳翰立。另一位參選人、曾任縣議員的陸配史雪燕在初選中落敗，但她也展現君子風範，承諾將與蔡宗智攜手合作，全力輔選力拚翻轉綠地。

史雪燕來自河北，在北京認識台灣籍丈夫後，於2000年結婚移居台灣。取得中華民國國籍後，她積極投入公民活動，2018年獲國民黨提名參選南投縣議員，雖未當選，但因同選區一名議員因案解職，史雪燕於2021年依規定遞補上任，成為台灣第一位陸配縣議員，不過她在2022年參選連任時失利。

廣告 廣告

2024年12月，史雪燕遭內政部以未放棄中國籍違反《國籍法》為由解除縣議員公職。去年4月，她向台北地院提起民事訴訟，向內政部長劉世芳等官員連帶求償100萬元，並前往台北高等行政法院提起行政訴訟，宣稱為確保陸配的參政權。

台灣首位陸配議員史雪燕。（資料圖／中天新聞）

名間鄉現任鄉長陳翰立為民進黨籍，年底將爭取連任。史雪燕最早表態爭取國民黨提名，南投縣議員蔡宗智則在去年底於縣長許淑華等人陪同下宣布參選名間鄉長，由國民黨南投縣黨部辦理電話民調後，在今天宣布由蔡宗智勝出。

國民黨南投縣黨部主委游顥表示，從民調結果顯示，蔡宗智與現任鄉長陳翰立差距已在3%誤差範圍內，突顯在地鄉親對翻轉綠營的期待。他指出，面對接下來10個月的選戰策略，將持續凝聚地方共識，與許淑華縣長未來施政一條線，強化地方與縣政、中央資源的連結。

游顥說，名間鄉透過蔡宗智以地方建設發展和鄉親福祉為優先，讓名間鄉能順利有效與縣府政策銜接，集合中央與地方資源最大化，才能實際帶動地方發展。他也稱讚史雪燕展現氣度，無私的風度願意全力支持蔡宗智，讓人欽佩。

游顥強調，此次名間鄉初選肯定兩位參選人的君子風範展現，並於開封初選結果後，雙方充分討論後續選舉共同合作方向。史雪燕也向蔡宗智分享有關自身地方經營及未來陸配發展的願景，並承諾將全力輔選。

延伸閱讀

外資買盤回來了！台股上漲485.9點 搶進力積電5.8萬張最多

南亞科、力積電...記憶體9條好漢出關！誰能撿？老手操作建議1次看

力積電突發重訊澄清美光授權！ 強調未達成正式協議