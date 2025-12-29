國民黨向中國表和平孜孜不倦 卓冠廷：軍演飛機有少一架嗎？
記者李鴻典／台北報導
共軍東部戰區宣布，29日開始在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行「正義使命-2025」演習。另外，共軍還宣布30日上午8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。民進黨新北市議員卓冠廷說，為向中國表示和平的決心，國民黨可以說是孜孜不倦。請問，中國有在國民黨做了這些努力之後，軍演飛機少一架、繞台軍艦少一艘、試射炮彈少一發嗎？
卓冠廷指出，中國軍機繞台，國軍嚴防戒備只有中國國民黨急著將民進黨、賴清德當「原因」，那我們來看看用他們親中交流的方式做了什麼努力好了？
卓冠廷列出：
2025/12/19，翁曉玲等多名國民黨立委組團訪中，稱促進兩岸交流。
2025/12/23，藍白聯手封殺1.25兆元國防特別預算條例，藍委稱國防不是亂買武器，是要避戰。
2025/12/26，藍白聯手通過「彈劾賴清德總統」提案，說要「反獨裁、反帝制」。
2025/12/28，台北市長蔣萬安快閃中國上海雙城論壇，致詞表示兩岸交流「互動比衝突好」。
卓冠廷說，為了向中國表示和平的決心，國民黨可以說是孜孜不倦。請問，中國有在國民黨做了這些努力之後，軍演飛機少一架、繞台軍艦少一艘、試射炮彈少一發嗎？
