國民黨告大法官瀆職 黃國昌酸「北檢不會有動作」：司法早被搞爛

民眾黨主席黃國昌出席「憲政還是亂政？從拒絕副署看行政權的邊界與失控」公民論壇受訪。楊亞璇攝



5位大法官自開憲法法庭宣告立院去年底三讀修正的憲法訴訟法違憲，國民黨將於22日告發大法官瀆職。民眾黨主席黃國昌今（12/21）表示，民眾黨團當然全力支持，但也很沉痛地跟所有台灣人民預告，「台北地檢署不會有任何的動作，放心」，台灣的司法權早就被民進黨搞爛到倒地不起。

國民黨團今表示，針對憲法法庭「枉法裁判」，下周一（22日）將向台北地院及台北地檢署同時告發，憲法法庭及這五位大法官濫權瀆職、《中華民國刑法》第124條枉法裁判罪。

廣告 廣告

黃國昌今天下午出席「憲政還是亂政？從拒絕副署看行政權的邊界與失控」公民論壇，對於國民黨將告發大法官瀆職，黃國昌指出，這5位其實已經沒有資格稱上大法官的人，這5位綠色司法獨夫，當然早已經觸犯了《刑法》124條的枉法裁判罪。問題是現在賴清德賴皇帝，行政、司法、考試、監察，所有的權力一把抓，而且已經完全沒有下限的違憲違法、濫權到這種程度。

黃國昌說，國民黨團所要提的刑事告發，民眾黨團當然全力支持、全力聲援，不過他也很沉痛地跟所有台灣人民預告，「台北地檢署不會有任何的動作，放心」，法務部長鄭銘謙也好、台北地檢署檢察長王俊力也好，從過去到現在，上任完全就是在執行賴清德的意志，台灣的司法權早就被民進黨搞爛到倒地不起。

媒體詢問，憲法法庭看起來是已經復活，包含《財劃法》、軍警消加薪、選罷法跟114年度的總預算都還在憲法法庭，會不會擔心未來這些法案只要少數大法官就可以宣判？黃國昌強調，憲法法庭沒有復活，他看到的只有5位綠色司法獨夫自己關在司法院裡面自嗨，這個判決，法院組織自始就不合法，判決當然無效，這是法律的ABC，相信從中華民國憲法到一般依法審判的原理原則，台灣人民從來沒有給這5位綠色司法獨夫這麼大的權力。

黃過昌批評，他們5個人要關在司法部裡面自嗨、要去枉法裁判，他們自己準備接受歷史的審判，他們所做出來的東西，「我講得直率一點：毫無意義、無效判決。對任何人都不會產生拘束力。我只希望他們知恥一點、知所進退，不要再浪費納稅人的錢。你們不配有助理、不配有公務車、不配浪費納稅人的錢去玩你們5個人自嗨的遊戲。」

黃國昌指出，老實說這兩天心情非常沉重，他想到的是，今年在726、823，由民進黨賴清德所發動的兩次大罷免，他們說立法院違反民意，所以他們要發動無差別的大罷免，寧願撕裂台灣社會，寧願讓人民相互的衝突、相互的仇視，為了民進黨的政治利益，在所不惜。

黃國昌強調，台灣人民用32比0，清楚地告訴了賴清德、告訴了民進黨，「你們鬧夠了沒有？」人民的選票發出的聲音，還不夠清楚嗎？結果，賴清德、卓榮泰不僅聽不下去，反而變本加厲，「國會三讀通過的法律，我不喜歡可以不公布；5位綠色獨夫，可以不依法審判。」

黃國昌批評，台灣過去的民主自由、依法行政、依法審判，不是最基本的嗎？什麼時候台灣的民主法治墮落到法律生不生效賴清德說了算，法律有沒有違憲，那5位大法官可以關起門來自己偷偷地算，他不客氣地講，那5位大法官有什麼資格把另外3位大法官排除在現有總額之外？憲法什麼時候賦予那5位大法官去免除掉、去排除掉其他大法官的資格？誰給他們這麼大的權力？

黃痛批，為了要配合賴清德、執行賴清德的意志，演都不演了，偷偷摸摸地關起來，自己做成一個無效的判決。真的那麼有道理的話，怎麼不敢開言詞辯論？那5位大法官不是要討論嗎？連言詞辯論都不敢開了，心虛成這個樣子，可恥！

黃說，台灣人民真的累了，大家沒有辦法理解，賴清德為什麼要把台灣社會弄得四分五裂。政府不就應該要好好做事、讓人民安心、讓人民好好地過日子嗎？不斷地製造衝突、製造分裂、違法濫權，然後擺出一副「要不然你要怎麼樣」，這是哪門子民主進步？這是哪門子民主憲政？

至於是否上街抗議，黃提及，在制度上，「該做的事情我們會開大門走大路做。」這個政府什麼時候要逼到人民站出來在體制外抗爭？希望賴清德要三思，這個社會走到這一步，賴要負最大的責任。

更多太報報導

嗆「綠色大法官實質廢死」 黃國昌：「無期徒刑不得假釋」趕快排審

憲法法庭裁決《憲訴法》違憲 林濁水：朝野惡鬥恐加劇

5大法官稱憲訴法修法違憲 趙少康：行政院、總統府、司法院圍攻、架空立院