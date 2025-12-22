國民黨告5大法官瀆職 律師怒轟：罔顧國人生死、社會公憤

即時中心／温芸萱報導

憲法法庭上週宣判藍白聯手通過的《憲訴法》修法違憲無效，引發國民黨強烈不滿，今（22）日藍營前往北檢告發5名大法官涉瀆職。對此，律師黃帝穎臉書痛批國民黨「法盲濫訴」，直指大法官依法行使憲法解釋職權，根本不構成枉法裁判罪。他指出，北檢正全力偵辦張文案並協助被害人家屬，國民黨此舉不僅消耗司法量能，更為政治私利傷害法治，罔顧國人死活、社會公憤。

憲法法庭5名大法官上週五宣判，藍白聯手通過的《憲訴法》修正條文違憲、無效，引發在野陣營強烈反彈。國民黨今日前往台北地檢署，告發5位大法官涉嫌瀆職，並宣稱此舉是為「守護憲法」。

對此，律師黃帝穎在臉書發文嚴詞抨擊，直指國民黨「法盲濫訴大法官」，不僅傷害司法制度，更虛耗北檢偵辦重大刑案與協助被害人量能，只為政治私利，罔顧國人死活。

黃帝穎指出，日前張文在台北市鬧區發動恐攻，造成4人死亡、多名民眾受傷，北檢正全力投入偵辦，除追查犯案動機、背後是否涉及金流外，也同步協助被害人家屬申請犯罪被害補償金，社會高度關注治安與安全網是否出現破口。然而，國民黨立委卻在此時執意集體赴中，甚至遭媒體揭露是「中共急找」，引發輿論譁然。

接著，黃帝穎進一步痛批，國民黨不僅無視社會對治安的關切，還轉而到北檢濫訴大法官，指控5人涉犯「枉法裁判罪」，根本是法盲行為。他並引用最高法院見解指出，枉法裁判罪須符合「明知法律而故意不依法律裁判」要件，而大法官本就有憲法解釋與提出法律適用見解的職權，依法難以構成犯罪。

同時，黃帝穎也直言，國民黨過去主導修法癱瘓憲法法庭，使台灣成為民主國家中唯一出現憲法法庭停擺的案例，如今法庭作出「自救」判決，國民黨卻反過來追殺大法官，形同背棄民主價值，執迷不悟。

此外，他也批評國民黨對北檢態度明顯雙重標準，過去為特定案件包圍、怒嗆北檢，如今卻又到北檢提告大法官，「把司法機關當成政治操作的自助餐」，嚴重傷害法治根基。

最後，黃帝穎強調，北檢正肩負偵辦重大暴力案件與協助被害者的重要任務，國民黨此時濫訴，只會消耗司法資源，不顧國人生死，也引發社會公憤。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

