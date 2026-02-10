國民黨員爆「受不了鄭麗文」集體退黨！王義川酸：她想當中國人就當

即時中心／黃于庭報導

國民黨主席鄭麗文親中爭議不斷，不僅多次以「中國人」自居，黨內更多次率團前往中國，「紅統」路線讓其反感度持續升高，更有消息傳出，藍營目前雜音很多、不少人放話退黨。對此，民進黨立委王義川今（10）日狠酸，「鄭麗文想當中國人就當中國人」；並表示台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣、藍委楊瓊瓔都體認到台美關係的重要，相信台中就是這麼溫和。

「鄭麗文想當中國人就當中國人」，王義川表示，每個人有自己的國家認同，比較慶幸的是盧秀燕、江啟臣、楊瓊瓔都體認到台美關係、台美關稅的重要，像是台中大肚山黃金走廊，神岡、大雅、潭子等，太多中小企業都很期待台美關係變好。

王義川說，上述幾位要選市長、現任市長的國民黨人，都很在乎跟美國的關係，鄭麗文想跟中國好就去跟中國好。他也相信，台中這麼溫和的城市，這麼在乎產業界的民代及「市長們」，都應該很在乎我國跟美國的關係。

接下來有關軍購、台美談判，王義川指出，相信他們都會全力支持，至於國民黨內部糾紛，台中市所有要選市議員的，包括國民黨、民眾黨，一定很在乎台美關係與台美關稅，因為大里、太平、霧峰等選區，中小企業都很多，這些民意代表應該對鄭麗文都很多意見，「希望鄭麗文最好『惦惦別說話（台語安靜別說話之意）』」。

最後，王義川強調，台中市的城市性格一向相當溫和，大家都希望拚經濟、好好過日子，他們跟鄭麗文的關係就自己處理，但這幾天看到盧秀燕、江啟臣及楊瓊瓔的反應，相信台中就是這麼溫和，希望經濟發展，他對他們相當肯定。

