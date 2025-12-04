國民黨啟動要有感！學者促鄭麗文加速提名「這些縣市」

2026縣市長選舉，藍綠白三黨的佈局策略受到各界矚目。文化大學廣告系教授鈕則勳認為，國民黨已無蹉跎空間，呼籲黨主席鄭麗文應快速啟動佈局，在台北、桃園與其他藍營執政尋求連任的縣市應隨即提名，讓外界感受到國民黨針對明年縣市長選舉已經開始行動。

國民黨主席鄭麗文。（圖／中天新聞）

大學教授鈕則勳3日在臉書發表2026選舉分析，他表示當民進黨及民眾黨已經展開佈局兵臨城下，期待形塑主場優勢之際，國民黨完全沒有蹉跎的空間。鄭麗文應快速啟動佈局,在台北、桃園與其他藍營執政尋求連任的縣市應隨即提名，讓外界覺得國民黨針對明年縣市長選舉已經動起來。

國民黨立委謝龍介。（圖／中天新聞）

針對台南、高雄兩大都會區，鈕則勳建議應隨即徵召柯志恩與謝龍介，因兩人經營已久，再加上綠營初選攻伐若太兇，要彌平衝突未必容易，藍軍有以逸待勞的本錢。他提到台南現今有陳以信想參選，鄭麗文應有智慧、謀略及勇氣，啟動協調後隨即徵召，趁綠軍亂時，藍軍只要動得越快，謝與柯更能展現爆發力，至少拚下一都，強化鄭麗文的領導威望。

國民黨立委柯志恩。（圖／中天新聞）

對於新北與台中的選情，鈕則勳坦言較為複雜。以新北市來說，黃國昌確定參選，鄭麗文應啟動李四川與劉和然的黨內協調，徵召勝率高者，若太慢徵召且後續又要啟動共推機制，蘇巧慧恐已跑三圈。台中部分，鈕則勳認為應先協調後徵召，就是不要初選，畢竟只要初選，綠營勢必見縫插針。

鈕則勳也點名最可能藍白合作的縣市，包括新竹市、嘉義市、宜蘭縣。他分析，新竹市已是民眾黨的本盤區，順勢禮讓可作為籌碼，再加上若藍營也無強棒的嘉義市，若白營立委張啟楷有意角逐，藍可樂觀其成，雙雙禮讓除可突顯合作誠意之外，更可掛勾宜蘭縣，甚至新北市一併談，藍軍更可能建構出相對優勢。

針對藍軍執政換屆的其他縣市或是綠營執政區塊，鈕則勳表示，當鄭麗文只要跨過關鍵選區的提名難題，也累積相當程度的協調功力與政治威信，這幾個縣市不論是協調、徵召或初選，除了鄭可能倒吃甘蔗外，提名水到渠成的機會都會更高。

