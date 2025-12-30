國民黨喊幫軍人加薪立刻審總預算 民進黨：只有僱傭兵看酬勞打仗

鍾佳濱表示，一個軍隊能不能保衛國家，靠的是軍人還有武器是否精良，不是靠薪水，只有雇傭兵才是看著酬勞去打仗。（圖／甯其遠攝）

115年度中央政府總預算案持續卡關，國民黨立院黨團書記長羅智強29日表示，總預算僵局有三把鑰匙，就握在賴總統手裡，請行政院依法編列軍人加薪預算、警消退休保障，以及執行停砍年金，立法院將立刻審查總預算。對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（30）日表示，一個軍隊能不能保衛國家，靠的是軍人還有武器是否精良，不是靠薪水，只有雇傭兵才是看著酬勞去打仗。

鍾佳濱指出，過去從前總統蔡英文到賴清德總統都很都很重視國軍，國防部長顧立雄還被笑稱是「福利熊」，表示他對國軍待遇非常重視。

鍾佳濱續指，一個軍隊能不能保衛國家，靠的是軍人還有武器是否精良，不是靠薪水，只有雇傭兵才是看著酬勞去打仗。「因此我們肯定國軍官兵他們對保衛國家的付出 ，也應該盡力的去維持、提升，讓他們有合理的待遇，但是今天的問題不是在於待遇，是軍備是否能在對岸對我們不斷挑釁、封鎖情況下，有足夠軍備來防衛國家安全」。

鍾佳濱說，軍人對國家有使命，給他們充足待遇、條件，還有精良武器能對敵外威脅能適度回應，這才是必要的，因此呼籲在野黨在今天程序委員會，不要再擋軍購預算、國防預算。

關於中共軍演，鍾佳濱表示，正常國家軍事演習是必要的，但中共軍演卻是非常臨時，這違反國際民航組織期待，因為民航班機都有固定班次，只要是排定軍演都可以事先公告，讓船隻飛機避開該區域。

鍾佳濱指出，任何國家從事軍演，強化國防安全這是必要的，但是針對性的對其他國家地區，用圍繞式、封鎖式的軍演，且突然發布，這不但讓他們企圖昭然若揭，也讓國際感受到這個國家相當不友善，也對他人不尊重，這樣的武力行為不會得到國際支持。

