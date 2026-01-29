國民黨喊新監察院長要超越黨派 綠委開嗆：李鴻鈞不是你們的人？

即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

監察院長陳菊因病住院請假，多次向總統賴清德請辭，昨（28）日才予以獲准，賴清德也委請監察院副院長、前親民黨籍立委李鴻鈞代理職務。而昨晚國民黨也喊話新任院長必須超越黨派。對此，民進黨立委張雅琳今（29）日反問「現在連李代理院長還被要求跨越黨派，難道他們認為李代理院長不是曾經的自己人嗎？」。





陳菊請辭獲准 鍾佳濱：希望國家憲政持續穩定邁向前進

鍾佳濱表示，陳菊本人在台灣民主運動過程中有貢獻，因此從人權、民主運動、推動協助台灣民主化的過程中，對方在每個階段都付出心力，因此在其最後政治生涯中，就被時任總統蔡英文賦予重任，在監察院接掌包括國家人權的重要事宜，相信這也是陳菊對國家最後能盡心力的地方，當然因健康因素無法未盡全功，一開始就跟賴清德提出請辭。

話鋒一轉，鍾佳濱說明，過去兩年藍白挾持國會多數、各種毀憲侵犯其他憲政機關的權責層出不窮，為求憲政穩定，賴清德身為總統在五院之間扮演穩定角色，力求維持國家憲政能平穩發展，因此請陳菊勉為其難繼續在監察院長的位置。

他也表示，過去兩年來包含賴清德、行政院長卓榮泰提名的獨立、憲政機關，在立法院都遭到藍白多數、無理無情、羞辱、詆毀、杯葛、全面封殺，然而接下來期待中選會人事同意權，希望開春後朝野審視關於人事同意權行使，應秉持理性專業。

因此他說，在這時間同意陳菊辭職，也意味監察院憲政機關不會再遭遇藍白多數的阻撓，也希望陳菊功成身退後，國家憲政能持續穩定邁向前進。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱。（圖／民視新聞）

國民黨喊新任院長要跨越黨派 張雅琳反問一事

針對國民黨希望未來監察院長繼任人選要脫離黨派色彩，鍾佳濱指出，事實上監察委員來自社會各界專業，也來自各政黨舉薦；李鴻鈞過去也是立法院成員一份子，過去也是在野黨親民黨重要核心領導人，而對方在監察院期間就能秉持憲政精神，讓監察院能超乎黨派外，獨立行使職權，而且李鴻鈞的表現與陳菊相輔相成。

鍾佳濱期盼，未來監察院7月後，朝野能夠共同更包容、廣納各界賢達的方式爭取有獨立專業的人士進入監察院，而且不願看到時任總統陳水扁時期，在野黨無理杯葛導致憲政機關陷於癱瘓，因此期許李鴻鈞能夠讓朝野重新建立共識與信心。

張雅琳則說，不管過去大法官、NCC委員提名等，賴清德都是跨越黨派，但是國民黨不論是自己的黨員都能夠封殺，「現在連李代理院長還被要求跨越黨派，難道他們認為李代理院長不是曾經的自己人嗎？到底國民黨搞不搞得清楚，要怎麼樣化解對立，鑰匙就在國民黨身上」。









