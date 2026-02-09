國民黨喊電影反威權、現實搞威權 邱議瑩憶林宅血案哽咽：這個黨沒救了

記者陳思妤／台北報導

邱議瑩今天受訪談到林宅血案哽咽揭童年陰影（圖／翻攝畫面）

電影《世紀血案》改編自慘痛的「林宅血案」事件，但未獲得前立委林義雄及家屬同意，演員李千娜還稱「可能不是那麼嚴重沒那麼恐怖」，引起抵制。國民黨團今（9）日還召開「電影反威權 現實搞威權」記者會。對此，民進黨立委邱議瑩直言，「我只能說這個黨沒救了」。她更哽咽說，林宅血案那年她8歲，她的童年是在警察監管下度過，「你可以想像隨時會有人拿開山刀衝到你家裡面」，那是一個很恐怖的記憶，這部電影不該上映跟後製。

「林宅血案」是台灣歷史的慘痛事件，林義雄因美麗島事件遭到起訴，但在軍事法庭開庭的當天，1980年2月28日，林義雄60多歲的母親游阿妹，以及6歲的雙胞胎林亮均、林亭均卻在家中被砍身亡，長女林奐均被刺重傷，而兇手是誰至今仍未偵破。

《世紀血案》翻拍這起悲劇，卻沒有經過林義雄等家屬同意，引起爭議。沒想到，國民黨團又在今天召開記者會，稱「電影反威權 現實搞威權」，雖然記者會是在批《零日攻擊》導演羅景壬提告一事，但在此時召開這樣的記者會，引發關注。

邱議瑩的父親邱茂男曾因美麗島事件被捕入獄，她今天受訪時情緒激動說，林宅血案那一年她8歲，美麗島事件是影響她一生最大的事情，這幾天看到很多人在回顧林宅血案，這對她來講，是把內心底層的傷疤揭開來。

邱議瑩說，林宅血案40幾年了，真相在哪裡？兇手在哪裡？國安單位甚至不願意公開掌握的調查報告，籌拍片子製作單位、出版的影視公司還被質疑有中資背景，拍攝的導演長年在中國，祖父還是當時警備總部發言人背景，「讓我們覺得這影片並不單純」。

邱議瑩大嘆，演員嘻皮笑臉，被抨擊後說是被電影公司騙了，如果真的被騙，那台灣轉型正義做得還不夠，轉型正義教育還不夠。邱議瑩激動說，如果有一天回到家，發現媽媽跟小孩都被殺死了，不知道兇手在哪裡，「你會覺得沒有那麼嚴重嗎？」

邱議瑩表示，林宅血案發生後的每一天，她的童年生活是在警察監管下過日子，8歲的時候，她不可以自己去學校必須要留在家裡，要把大門跟鐵門全部鎖起來，不敢接任何電話，因為電話接起來都是鬼哭神號，「你可以想像隨時會有人拿開山刀衝到你家裡面」，那是一個很恐怖的記憶，不是這些演員們說的沒那麼可怕，對她來講這是一輩子都沒辦法忘記跟抹滅的陰影。

邱議瑩批評，這部電影沒有考究、沒有授權、沒有查證、沒有真相，不知道拍攝的人居心何在。她直言，威權的陰影在國民黨內心並沒有過去，前陣子國民黨立委鄭天財還對她說，當初國民黨搞戒嚴是為了保護台灣，這是一樣的荒謬，如果國民黨不知道反省，不知道如何從威權反省走向民主，「我只能說這個黨沒救了」。

