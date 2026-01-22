國民黨嗆「三長對三長」電視辯論？政院強調「總預算付委最快下周卓榮泰就去報告」：不只三長、每位委員都能辯論！

行政院長卓榮泰昨日向立院喊話就總預算辯論，國民黨團提出要「三長對三長」的電視辯論。不過，行政院今（22）日回應，國會明日付委總預算，院長最快下週就會去報告，這是最佳、最直接、還有直播的最大政策辯論平台，「在立院辯論不是只有黨團幹部可以上場，每位委員都能就總預算展開辯論。」

對於在野黨團嗆聲要在電視上辯論，行政院發言人李慧芝今日在院會後記者會回應，今天是立院不審總預算147天，國會就是最大的政策辯論平台，不太能理解為何在野黨不願意和往年一樣在立院辯論預算，「在立院辯論不是只有黨團幹部可以上場，每位委員都能就總預算展開辯論」，只要明天立院將總預算付委，最快下週在國會就能就總預算展開辯論。

李慧芝再說，昨天卓院長說得很清楚，對總預算進行辯論，就是要在國會殿堂中，就委員質疑的每一筆預算辯論，在國會只要把預算付委、院長就會去報告，這是最佳、最直接、還有直播的最大政策辯論平台。

媒體問及，立院今日將朝野協商TPASS等718億新興預算計畫預算先行動支，政院是否會執行？

李慧芝回應，每一筆預算都很重要，在野黨團提出的新興計畫僅佔2.4%，718億很重要、但剩下的2.9兆也很重要，立院提出先行動支只是決議案，沒有經過正式三讀表決，就算通過了部會公務員也會為難，因為不知道範圍和金額，希望每筆預算都要被實質審查、才能實質動用，讓國家有實質發展。

李慧芝並說，因此，院長才希望讓總預算付委，快速到立院就每筆預算展開說明、辯論、好好講解。

（圖片來源：行政院）

