國民黨嘉市議員登記今下午4點截止 8人領表已6人登記

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國民黨嘉義市議員選舉登記作業今下午4點截止。(記者王善嬿攝)

〔記者王善嬿／嘉義報導〕國民黨嘉義市黨部辦理2026嘉義市議員選舉提名登記作業，共8人領表，截至今天中午已6人登記，預期今下午4點截止前，還有2人將前往登記。

國民黨嘉義市黨部表示，6月3日、4日進行領表作業，共8人領表；6月8日至今天下午4點辦理登記作業，已經有現任市議員東區陳家平、郭定緯、西區張秀華、鄭光宏、黃思婷，以及國民黨籍律師梁樹綸等6人完成登記。現任東區市議員傅大偉、張敏琪，預計今下午登記。

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