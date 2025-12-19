國民黨嘉義市黨部「招死人連署」活捉13人！露餡原因曝：筆跡回魂

記者廖國雄、簡榮良／嘉義報導

死亡連署餘波盪漾！嘉義地檢署偵辦民進黨立委王美惠罷免案提議書偽造案件，昨（17）日兵分11路搜索國民黨嘉義市黨部等處，傳喚張男等13人到案，雖罪嫌重大，但因案情趨於明朗，沒有羈押必要，各以2萬至20萬元交保。據悉，死亡連署名冊筆跡疑似與黨工筆跡相符才露餡，全案調查偵辦中。

國民黨,地檢署,嘉義市黨部,嘉義,嘉義市,檢調,罷免案,主委,藍營,黨工,冒名。（圖／記者廖國雄攝影）

罷免團體「愛嘉聯盟」於今年初發起罷免立委王美惠活動，第一階段送交中選會2505件，713件不合格，未補提失效，罷免案不成立。但連署名冊卻爆發爭議，有家屬發現往生親友資料遭冒用，在律師陪同下赴嘉義地檢署提告。另外，還有一名鄭姓女子也因個資遭冒用提告。

檢警獲報後立即展開蒐證調查，發現死亡連署名冊筆跡疑似與黨工筆跡相符，於17日前往該罷免案主要工作人員張男住處、辦公室以及國民黨嘉義市黨部等11處所進行搜索，並傳喚張男等13人到案。

據悉，死亡連署名冊筆跡疑似與黨工筆跡相符才露餡，全案調查偵辦中。（圖／記者廖國雄攝影）

檢察官訊問完畢後，認為眾人均涉及偽造文書及違反個資法，且罪嫌重大，但因案情已趨於明朗，因此沒有羈押必要。其中張男被諭知20萬元交保；一組組長閻男以10萬交保；三組總幹事蔡男、執行長鍾男各5萬交保，其餘7人分別以2至3萬元交保，並限制出境、出海，目前全案仍在調查偵辦中。

針對國民黨嘉義市黨部遭搜索，國民黨文傳會主委吳宗憲指出，中央黨部會提供所有的法律協助，隨時了解進度，並且介入幫忙。

