國民黨嘉義縣長人選難產？ 王育敏：不排除推動在野大聯盟

國民黨嘉義縣黨部主委、立委王育敏今（13）日在建黨131周年黨慶活動中表示，面對明年縣長選戰人選難產困境，不排除延續過去經驗，推動「在野大聯盟」策略，若有優秀人選出現，將結合在野共同力量爭取勝選。

國民黨嘉義縣黨部主委王育敏。（圖／王育敏臉書）

國民黨嘉義縣黨部今天在水上鄉白人牙膏廠區舉辦黨慶活動，除了表彰資深黨員，現場也發送3000顆高麗菜回饋鄉親。王育敏指出，嘉義縣屬於艱困選區，過去縣市首長及立委選舉都有「在野大聯盟」的合作經驗，若無黨籍人士中有優秀人選，將一併納入考量。

中選會代理主委吳容輝。（圖／報系資料照）

針對外界盛傳中選會代理主委吳容輝可能是國民黨的「奇兵」人選，王育敏回應表示，吳容輝的資歷對嘉義縣政非常嫻熟，不排斥未來有進一步接觸跟合作的可能性。對於基層關心她本人是否參選縣長，王育敏強調，她現任黨部主委職務，持續服務嘉義縣鄉親，並在地方設有助理團隊耕耘。

國民黨副主席季麟連則說明，黨中央對縣市長提名辦法已經核定，主席指示「尊重制度，按照標準程序做」。他表示，地方上國民黨的問題是人才太多，黨中央設有審核委員會、協調委員會機制，最後一定會推出最強人選。至於提名期程，主席指示「愈快愈好，但要根據程序正義來」。

王育敏說明，此次黨慶活動以「做公益」方式回饋鄉親，因應近期高麗菜價格低迷，發起認購3000顆高麗菜分送給參與黨慶的鄉親，以實際行動幫助嘉義縣的農民度過難關。

