國民黨因「1事」睽違9年首發年終！ 李乾龍曝最高可領半薪

新春將至不少企業陸續發放年終獎金，各政黨亦不例外，國民黨自2016年完全淪為在野後，黨產遭政府凍結，財務一度陷入困境，過去九年未發放年終獎金。不過，國民黨副主席李乾龍昨（17）日宣布，今年將首度發放年終慰問金，雖然無法發到全薪，但將依黨工薪資的1/3至1/2發放。

雖然九年沒有發放年終獎金，但黨中央近年來仍會舉辦尾牙和摸彩活動，過去前主席江啟臣在內，時任秘書長李乾龍自籌經費，募款400多萬元，來發放每人5000元的禮券給黨工。

2023年的年終尾牙，國民黨舉辦歲末感恩餐會，當時因為2022九合一大選藍營橫掃13個縣市大勝，不少中常委也主動捐現金作為抽獎禮品，時任黨主席朱立倫也發放專任黨工每人6000元的禮券。

李乾龍受訪時表示，由於去年歷經「大罷免」，黨工很辛苦，黨主席鄭麗文體恤大家的辛勞，因此今年確定會發放禮金，也會舉辦尾牙聊表心意，希望讓黨工們都能過個好年。

台北／黃子庭 責任編輯／蔡尚晉

