國民黨團修《國籍法》有雙重效忠問題？卓榮泰：當然

記者劉秀敏／台北報導

行政院長卓榮泰赴立法院備詢。（圖／記者盧素梅攝影）

內政部要求中國籍配偶擔任公職須依《國籍法》放棄中華民國以外國籍，國民黨立法院黨團則提案修法為中配解套，引發爭議。行政院長卓榮泰今（28）日赴立法院備詢前，被問及國民黨團提案修《國籍法》，是否會有效忠的問題？卓榮泰也簡短回應「當然」。

國民黨團提案修《國籍法》，增列第一條第二、三項，明定：「本法對大陸地區人民之適用，依憲法增修條文第十一條及臺灣地區與大陸地區人民關係條例之特別規定」、「大陸地區人民依法取得臺灣地區戶籍者，其公職參

選及任職資格，均依前開特別法規定，不適用本法第二十條之放棄外國國籍規定。」

卓榮泰近日接受專訪時表示，於他而言，如果面對雙重國籍的立委質詢，會對其雙重效忠有疑慮，「我要回答你的是中華民國還是中華人民共和國，這個一定要斷然拒絕，不能發生」。

卓榮泰今日上午赴立法院施政報告並備詢，會前媒體問及藍營修《國籍法》是否會有效忠問題？卓榮泰也簡短回應「當然」。

