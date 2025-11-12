國民黨團倡設立院兩岸事務小組 藍委：須跨黨派共識推動

立法院副院長江啟臣（左）表示，若有黨團正式提案成立「兩岸事務因應對策小組」，將召集朝野協商。（圖／黃耀徵攝）

民進黨立委沈伯洋遭中國大陸公安發布全球通緝令，引發社會對其人身安全及牽動兩岸關係發展的關注。國民黨多位立委建議，應設置立法院「兩岸事務因應對策小組」，作為恢復兩岸對話的管道。對此，立法院副院長江啟臣今（12）日表示，相關構想需建立在朝野跨黨派共識之上，若有黨團正式提案，他將召集協商。

江啟臣表示，關於立法院「因應兩岸事務小組」的提議，國民黨團今天提出相關構想。其實早在民國89年，立法院也曾設立「因應兩岸事務任務小組」的作業要點，當時規劃由院長擔任召集人、副院長任副召集人，各黨團推派代表參與，但最終並未實際運作。

他強調，若這次有黨團正式提案，只要來函院長室，他一定會召集各黨團協商。成立小組必須建立在跨黨派共識上，後續運作與細節仍需共同討論。他強調，這是維護國家民主、展現國會團結的重要時刻，期盼朝野能一同齊心討論。

