國民黨團元旦聲明 轟賴清德拒編預算、拒編預算摧毀憲法 籲勿考驗人民耐心

圖/資料照 國民黨團於元旦發表新聞稿，敬告賴清德總統，兩岸和平與朝野和解的鑰匙掌握在他手上。國民黨團指出，過去一年立法院通過多項福國利民的法案，包括軍人加薪、警消退休福利提升等，卻遭賴政府違法拒編預算，更違憲啟動憲法法庭宣告憲訴法修法違憲。

國民黨團強調，2025年立法院通過完備法制的《憲法訴訟法》修正案，強化憲法法庭正當性。然而，賴清德領導的政府不僅違法拒編軍人加薪及警消福利提升預算，更以不副署、不公告的方式架空國會，違憲違法啟動憲法法庭，實質邁向獨裁。

針對賴清德今日批評在野黨彈劾是浪費時間，國民黨團提出強烈回應。國民黨團指出，依《中華民國憲法》發動彈劾程序，是給賴清德政府自清反省的機會，但總統卻以「浪費時間」回應人民的憤怒，代表著賴清德對卓內閣毀憲亂政、綠色大法官違法判決、國防部層出不窮的貪贓枉法、政府縱容詐騙猖獗的徹徹底底背書。

國民黨團指出，人民以32:0終結大惡罷，國會依最新民意提出彈劾，就是要總統負起政治責任。當人民對獨裁者失去耐心，人民會有更實際的作為來維護中華民國得來不易的憲政法治及自由民主。

對於行政院所提社維法、兩岸條例修法，國民黨團批評這是標準的管制言論、限縮人身自由的獨裁修法，不可能同意，也絕不會縱容。國民黨團強調，依據立法院議事程序，該怎麼做就會怎麼做。

國民黨團強調，絕對的權力使人絕對腐化，民主的真諦就在監督制衡。朝野和解不能只是口號，賴清德應放下固執的成見及意識形態，遵守中華民國憲法，追加行政院違法缺編、漏編的預算，在不設前提下依憲法進行國情報告，並針對彈劾案赴立法院答辯。國民黨團強調，這才是尊重憲法、守法的總統在新的一年最該做的事。

