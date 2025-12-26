國民黨團公布彈劾總統案時程...藍白「一致」安排要賴清德1月、5月各一次到立院說明、5／19記名投票

國民黨、民眾黨立院黨團聯合提案彈劾總統賴清德，依據《立法院職權行使法》規定，今（26日）院會將交付全院委員會審查。關於彈劾案時程，國民黨團書記長羅智強表示，明年（2026）1月中旬將進行2場公聽會，接著召開第一次全院委員會，並2次安排遭彈劾人賴清德到立法院說明、接受質詢，最終彈劾案的投票日將定在5月19日。

對於彈劾總統提案，羅智強表示，今日國民黨黨團大會對彈劾案部分決議出幾個重點。首先，預計在1月14日、15日舉行賴清德彈劾的公聽會；1月21日、22日召開第一次的全院委員會，邀請被彈劾人賴清德到院說明，並備詢問。各黨團會推派代表出來詢問，如果被彈劾人沒有出席的話，那就改成自行發言。

羅智強接著說，在明年4月27日，國民黨立委會按照立法院職權行使法來舉行聽證會舉辦聽證會，另外在明年的5月13日、14日，召開第二次全院委員會，第二次邀請被彈劾人到院說明，並備詢問。

羅智強說，5月19日會進行彈劾案的投票，以上時程是國民黨團大會共同的決議，「這個期程也跟民眾黨是一致的，兩個黨團會共同提出對賴清德的彈劾案」。

