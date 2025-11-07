國民黨團刪除總召「連選得連任一次」規定 傅崐萁：尊重黨內民主程序

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁任期將在本會期、明年1月屆滿，國民黨團今日有38位國民黨立委共同提案，刪除總召「連選得連任一次」規定，傅崐萁可望續任。對此，傅崐萁受訪表示，他今天沒有參加黨團會議，對於黨內民主有任何相關提案，都予以尊重。國民黨是民主的政黨，尤其是立法院黨團，大家有相關的想法都可以來討論，討論完之後有任何的決議，都是民主的程序，都予以尊重。

根據「國民黨立法院黨團組織運作規則」、「國民黨立法院黨團總召集人、書記長、首席副書記長選舉辦法」規定，總召「連選得連任一次」，任期最長2年，若想修改規定，必須在黨團大會提案討論。國民黨團書記長羅智強今日表示，上午有38位國民黨立委共同提案，比照民進黨、民眾黨，解除總召只能2年一任的黨團內規，已經修正通過。

傅崐萁指出，今天通過的決議對於朝野之間是否武器對等是很重要的關鍵，尤其民進黨團總召是連選得連任，所以民進黨保持一定的戰力，畢竟擔任總召是一個非常重要的經驗，才可以帶領黨團在這種詭譎多變的環境中，面對所有的挑戰。

傅崐萁說，國民黨未來還有很多的挑戰，所有黨內優秀的同志願意為黨服務，都非常的歡迎，希望能夠好好提出福國利民的法案，監督現在的民進黨政權，做好為民服務的工作，這是大家的期待。

媒體詢問，是否有意願續任總召？傅崐萁表示，現在講這個還不急，黨有黨的程序，最重要的是國民黨要團結，面對無所不用其極的賴清德政權，沒有一個強大的牽制力量，面對不公不義、違法亂紀的政府的話，在野的力量絕對不可以被削弱，一定要有相關足夠制衡的力量，大家群策群力。

傅崐萁強調，團結不一定會贏，更何況不團結，國民黨團是這30年來戰力最強大的，所有民進黨任何見縫插針的說法，國民黨都不會被分裂。民主政黨本來就有各種不同的立場和聲音，應該予以尊重包容，用民主的程序來做最後的決定。

