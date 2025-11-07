國民黨團刪除總召2年條款 傅崐萁有望續任？ 鄭麗文：尊重黨團自主

台北市 / 林禎倚 綜合報導

立法院國民黨團今(7)日決議廢除黨團總召2年任期條款限制，黨團總召傅崐萁將可不受限制尋求連任。對此，國民黨主席鄭麗文回應，尊重黨團自主；先前傳由立委林德福接任總召的訊息完全是子虛烏有。

鄭麗文今(7)下午出席「馬習會10週年研討會」，會前受訪表示，自己也是黨團出身，曾任黨團幹部，國民黨一向尊重黨團自主，關於黨團大會所做出的決議或是黨團內部選舉，「我都是不會過問的，完全尊重黨團的自主」。

至於有關諮詢林德福的傳聞，鄭麗文澄清，從頭到尾從未介入黨團內部選舉，當然包括總召在內，強調先前關於將由林德福接任總召的新聞是子虛烏有，不是事實。

