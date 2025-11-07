國民黨團取消「總召2年條款」支持傅崐萁連任？鄭麗文：尊重黨團自主

國民黨立院黨團今天（7日）決議取消總召2年條款，針對是否支持傅崐萁連任？國民黨主席鄭麗文強調，自己完全尊重黨團自主。（圖／陳凱貞攝）

國民黨立院黨團今天（7日）上午召開黨團大會，有38名國民黨立委連署取消總召2年條款，也就是說，傅崐萁總召任期屆滿後可繼續登記參選，尋求連任，但傳出國民黨主席鄭麗文有意讓藍委林德福接任總召。面對媒體詢問是否還會支持傅崐萁連任？鄭麗文今天下午出席活動時說，自己從頭到尾從未介入黨團內部選舉，關於她徵詢林德福接任總召一事，完全子虛烏有，並非事實，自己完全尊重黨團自主。

國民黨立院黨團今天上午召開黨團大會，並在會中修改內規廢除總召2年條款。面對媒體詢問先前曾徵詢林德福接任總召，未來是否還會支持傅崐萁連任？鄭麗文今天出席馬習會十週年研討會，並在會前受訪表示，剛好有這個機會跟大家鄭重的澄清，自己從頭到尾從未介入過任何黨團內部的選舉，當然包括總召在內。

廣告 廣告

鄭麗文強調，之前有關於徵詢林德福接任總召的新聞是完全子虛烏有，並非事實，因為自己也曾是國民黨團出身，也擔任過國民黨團的幹部，國民黨團一向以來都尊重黨團自主。

鄭麗文說，因此今天黨團大會所做的決議或者是黨團內部的選舉，自己都不會過問，完全尊重黨團自主。



回到原文

更多鏡報報導

受邀出席統派活動「追思共諜」惹議 鄭麗文喊：希望兩岸和平和解

稱「普丁不是獨裁者」惹惱歐洲駐台機構？鄭麗文批「子虛烏有」：上任會安排見面

盧秀燕、侯友宜未現身黨魁交接典禮 鄭麗文籲「不需多聯想」：我們的心連在一起