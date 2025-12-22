國民黨團告5位大法官 陳培瑜諷「小草很混亂」：司法已死跟復活 他們說了算

民進黨立法院黨團書記長陳培瑜。資料照。陳祖傑攝



憲法法庭19日作出114年憲判字第1號判決，宣告藍白修正憲法訴訟法違憲。國民黨立法院黨團表示今早（12/22）赴台北地檢署，對5名大法官提出枉法裁判罪告訴。民進黨團書記長陳培瑜揶揄，相信支持者小草們可能會很混亂，因為他們一下喊司法已死、一下又說司法復活，司法在死跟復活之間，都是他們說了算，支持者非常辛苦。

立院年初三讀修正《憲法訴訟法》提高釋憲門檻，明訂至少10位大法官才能開庭，9位同意才能違憲宣告，但12月19日司法院憲法法庭判決違憲，然而現有的8大法官只有5位署名，國民黨團今(12/22)日上午前往台北地檢署告發5位署名的大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥枉法裁判、濫權瀆職。

對此，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，過去只要司法案件下來，這幾年來國民黨就會說立法院是誰的、大法官是誰的，目前憲法法庭的幾位大法官顯然的已經被國民黨分成了綠的跟非綠的，「那難不成未來到法院去，他們認為法院的見解如果符合他們，那法院就是公正的；如果法院不能如他們願，他們又要說法院通通都是綠的，這種用司法來糟蹋司法的行徑，我們不抱期望。」

鍾佳濱說，他們相信法院本來就可以受理任何的案件，只是他們不禁的要問，在目前法院的體系它如何能受理大法官所謂國民黨所指出的枉法裁判的這樣的一個罪名，國民黨要根據什麼樣的法律依據來對大法官提告，也不曉得未來司法體系要如何受理。

鍾佳濱質疑，當然法院是獨立審判，「如果國民黨不能接受憲法法庭依憲審理，那你會支持或相信法院獨立審判的結果嗎？我們只是要國民黨回答這一點。」國民黨連國家最高機關司法院所設的憲法法庭的判決都可以質疑，國民黨要去尋求一般法院來審理這些大法官的相關案件，真的不禁要問，「國民黨你的邏輯在哪裡？你的法理根據是什麼？」他強調，要尊重司法獨立，就不應該為法官、大法官分顏色、分黨派，任何法官都是獨立審判。

陳培瑜呼籲藍白不要再把司法拖進政治泥巴，司法不該被拖進政治泥巴，藍白要玩政治算計請自便，不要再玩弄司法讓人民失去對司法的信心，國民黨認為違憲判決不合他們的意，還有別的方法可以提出見解在法理討論，但國民黨不願意做，決定玩弄司法，這是最沒有底線的做法。

陳也諷，如果藍白要做這件事，相信支持者小草們可能會很混亂，因為他們一下喊司法已死、一下又說司法復活，司法在死跟復活之間，都是他們說了算，支持者非常辛苦。

